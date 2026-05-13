Rikard Grönborg gör det igen!

Tappara är finska mästare efter en jätterysare i finalen mot KooKoo.

– Det har varit en fantastisk resa, säger Grönborg som nu lämnar Tappara för att bli förbundskapten i Tre Kronor.

Rikard Grönborg och Emil Sylvegård är mästare med Tappara i Finland. Foto: TV4/Skärmdump

I Liiga spelas FM-finalen mellan Tappara, som blev mästare 2022, 2023 och 2024, och KooKoo som gick till final för första gången i klubbens historia. Där var Tappara, ledda av en svensk tränartrojka med Rikard Grönborg som assisteras av Peter Popovic och Anders ”Ante” Karlsson, riktigt illa ute tidigt. KooKoo tog ledningen med 2-0 i matcher tidigt i finalserien men Tappara hämtade upp till 2-2.

KooKoo vann sedan match fem för att skaffa sig matchboll och de var bara en vinst från ett historiskt guld. I måndags vann dock Tappara med 2-1 borta i den sjätte finalmatchen för att tvinga fram en sjunde och helt avgörande match i serien. Under onsdagskvällen spelades ”game seven” i finalserien där vinnaren skulle bli korade som finska mästare.

Tappara fick en drömstart på matchen när tjecken Ondrej Pavel gav hemmalaget ledningen inom de första fyra minuterna, hans första mål i slutspelet. Den danske skyttekungen Joachim Blichfeld, som tidigare spelat för Växjö och Rögle i SHL, klev sedan fram och satte 2-0 till Tappara senare i den första perioden. Hemmalaget var dominanta och vann skotten med hela 14-1 under matchens första 20 minuter.

Rikard Grönborg efter guldet: ”Vet inte vad jag ska säga”

KooKoo hittade däremot en väg tillbaka in i matchen under den andra perioden. Miska Siikonen, med ett förflutet i HV71, satte reduceringen till 2-1 efter assist av svenske Marcus Davidsson. Det blev därefter en väldigt jämn och dramatisk fortsättning av finalen. KooKoo jagade en kvittering men den förre Linköpingsfloppen Christian Heljanko stod för flera avgörande räddningar och 2-1 stod sig. Heljanko och Tappara höll tätt resten av matchen och matchen slutade 2-1 vilket innebär att Tappara är finska mästare ännu en gång.

– Det är helt otroligt. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag måste hylla KooKoo, vilket otroligt lag det är. Den här serien kunde verkligen ha slutat hur som helst. Vi var illa ute men kom tillbaka och förtjänade det verkligen. Vi vann fyra av dem fem sista matcherna. Det här laget har en otrolig karaktär för att kunna vända som vi gjorde, säger Rikard Grönborg till MTV i firandet på isen.

Emil Sylvegård och Jonathan Andersson är mästare med Tappara

I Tappara spelar svenskarna Emil Sylvegård och Jonathan Andersson som nu kan titulera sig finska mästare. För båda två är det deras första ligatitlar i karriräen. Även SHL-bekantingarna Joachim Blichfeld, Daniel Brickley, Henrik Haapala, Christian Heljanko och Olli Juolevi återfinns i laget.

Rikard Grönborg avslutar därmed sin tid i Tappara på bästa sätt. 57-åringen lämnar Tappara efter säsongens slut för att återgå till Tre Kronor som nygammal förbundskapten. Grönborg har tillbringat tre år som huvudtränare i Tappara och vunnit två guld, 2024 och 2026. Även hans assisterande tränare Peter Popovic och Anders ”Ante” Karlsson avslutar sin tid i Tappara på topp. Popovic återvänder till Västerås som ny sportchef medan ”Ante” är klar som ny huvudtränare i Linköping från och med nästa säsong.

Tappara har nu blivit mästare för 21:a gången i klubbens historia, vilket är klart mest någonsin i finsk ishockey.

Här är Tapparas guldlag i Liiga 2025/26

Source: Tappara @ Elite Prospects