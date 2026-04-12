Rika blir rikare – igen. Colorado Avalanche fortsätter att ladda inför framtiden och har nu säkrat en av collegemarknadens mest jagade spelare i T.J. Hughes.

Michigans forward TJ Hughes väljer att skriva NHL-kontrakt med Colorado Avalanche. Foto: AP Photo/Jason E. Miczek

I NHL händer det ibland att topplagen fortsätter att förstärka – trots lönetak och draftsystem som ska gynna de sämre lagen.

Nu har Colorado Avalanche gjort just det, genom att skriva kontrakt med Michigans collegestjärna T.J. Hughes.

Det rör sig om ett ettårigt rookiekontrakt som börjar gälla säsongen 2026/27. Redan nu ansluter 24-åringen till AHL-laget Colorado Eagles på ett tryout-avtal för resten av säsongen. De ekonomiska detaljerna är ännu inte offentliggjorda.

Colorado Avalanche vinner dragkampen om T.J. Hughes

Hughes var en av tre finalister till Hobey Baker Memorial Award, som delas ut till NCAA:s bästa spelare. Priset gick dock till Max Plante, men Hughes stack ut som den enda odraftade spelaren i topptrion – vilket gjorde honom till ett hett namn på free agent-marknaden.

Forwarden från Hamilton, Ontario, stod för en imponerande seniorsäsong som lagkapten för University of Michigan. På 40 matcher noterades han för 22 mål och 35 assist, totalt 57 poäng, och ledde laget hela vägen till Frozen Four. Där tog det stopp i semifinalen mot University of Denver efter 3–4 i dubbel förlängning.

Hughes har producerat på hög nivå genom hela sin collegkarriär och varit en poäng per match-spelare under nästan samtliga säsonger.

Colorado har redan tidigare under säsongen förstärkt med collegespelarna Matt DiMarsico och svenske backen Gustav Stjernberg.

Avalanche, som redan säkrat Presidents’ Trophy, fortsätter därmed att bygga för både nutid och framtid.

Source: T.J. Hughes @ Elite Prospects