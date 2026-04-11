Prisas som collegehockeyns bästa – nobbar lockrop från NHL
Max Plante har slagit igenom på allvar i collegehockeyn – och belönas nu med sportens mest prestigefyllda individuella pris. Hobey Baker Award. Trots framgången väntas 20-åringen nobba ett NHL-kontrakt – för att stanna i NCAA och få chansen att kampera ihop med sina bröder.
En av hockeyns främsta talanger har uppmärksammats för sina imponerande prestationer den gångna säsongen.
På fredagen utsågs Minnesota Duluth-forwarden och Detroit Red Wings-draftade amerikanen Max Plante till vinnare av Hobey Baker Memorial Award 2026 – priset som delas ut till den bästa spelaren inom amerikansk collegehockey på herrsidan.
Plante stod mot tuff konkurrens och gick segrande ur kampen mot Denvers lagkapten och San Jose Sharks-draftade backen Eric Pohlkamp, samt Michigans hyllade forward och lagkapten T.J. Hughes.
Efter en ojämn rookiesäsong har Plante utvecklats till en stjärna i Duluth. I en kedja där han större delen av säsongen spelade tillsammans med sin äldre bror Zam Plante (Pittsburgh Penguins) och Jayson Shaugabay (Tampa Bay Lightning), har han etablerat sig som ett av de mest lovande namnen i Red Wings organisation. Han delade andraplatsen i NCAA:s skytteliga med 25 mål och slutade ensam tvåa i poängligan med 52 poäng.
Det är också möjligheten att få spela vidare med sin äldre bror – men också sin yngre bror Victor Plante som ansluter till Minnesota Duluth nästa säsong – som gör att Max Plante kommer att stanna på skolan i stället för att skriva NHL-kontrakt med Detroit
Plante, son till den tidigare NHL-centern Derek Plante, var en nyckelspelare när Minnesota Duluth tog sig till NCHC-finalen. Där blev det förlust mot Pohlkamp och Denver, men insatsen räckte för att säkra Bulldogs en plats i NCAA-turneringen för första gången sedan 2022.
Hämmades av skada på årets JVM
Han utsågs även till både årets forward och årets spelare i NCHC. Däremot tog säsongen slut i regionsfinalen i Albany, där Duluth föll mot Hughes och Michigan – vilket innebar att laget missade Frozen Four.
Trots det råder det ingen tvekan om att Plante var en av de mest dynamiska spelarna i collegehockeyn den gångna säsongen. Med flera nyckelspelare som väntas stanna kvar nästa år har Duluth potential att bli ett topplag i NCHC.
Plante vann JVM-guld med USA i Ottawa 2025, men begränsades till tre matcher i årets turnering i hemstaten Minnesota på grund av skada. Han blir nu den sjunde spelaren från Minnesota Duluth att vinna Hobey Baker Award. Senast det hände var 2020, då backen Scott Perunovich tog hem utmärkelsen.
Fakta: Hobey Baker Award-vinnare
Hobey Baker Award är ett prestigefyllt pris som årligen delas ut till den bästa spelaren inom amerikansk collegehockey (NCAA). Priset har delats ut sedan 1981 och är uppkallat efter Hobey Baker, en av de första stora amerikanska ishockeyspelarna, som också var en framstående idrottsman inom amerikansk fotboll.
Kriterier för priset
Priset går inte bara till den skickligaste spelaren på isen utan baseras också på:
✔ Skicklighet och prestation – Spelaren ska vara en av de bästa i NCAA.
✔ Ledarskap och sportsmannaanda – En förebild för andra, både på och utanför isen.
✔ Akademiska meriter och karaktär – Goda studieresultat och gott uppförande värderas.
Här är alla vinnare under 2000-talet.
- 2026: Max Plante, Minnesota Duluth
- 2025: Ike Howard, Michigan State University
- 2024: Macklin Celebrini, Boston University
- 2023: Adam Fantilli, Michigan
- 2022: Dryden McKay, Minnesota State
- 2021: Cole Caufield, Wisconsin
- 2020: Scott Perunovich, Minnesota Duluth
- 2019: Cale Makar, Massachusetts
- 2018: Adam Gaudette, Northeastern
- 2017: Will Butcher, Denver
- 2016: Jimmy Vesey, Harvard
- 2015: Jack Eichel, Boston University
- 2014: Johnny Gaudreau, Boston College
- 2013: Drew LeBlanc, St. Cloud State
- 2012: Jack Connolly, Minnesota Duluth
- 2011: Andy Miele, Miami (Ohio)
- 2010: Blake Geoffrion, Wisconsin
- 2009: Matt Gilroy, Boston University
- 2008: Kevin Porter, Michigan
- 2007: Ryan Duncan, North Dakota
- 2006: Matt Carle, Denver
- 2005: Marty Sertich, Colorado College
- 2004: Junior Lessard, Minnesota Duluth
- 2003: Peter Sejna, Colorado College
- 2002: Jordan Leopold, Minnesota
- 2001: Ryan Miller, Michigan State
- 2000: Mike Mottau, Boston College
