Colin Smith återvände till Sverige under säsongen för spel i Vita Hästen.

Nu lämnar han igen – och är klar för spel i den tyska tredjedivisionen.

Colin Smith, här i SSK-tröjan, lämnar Sverige igen efter tiden i Vita Hästen. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Säsongen 2020/21 flyttade Colin Smith till Sverige för första gången. Han skrev då på för den allsvenska nykomlingen Väsby IK och gjorde stor succé. Smith var dominant för Väsby med hela 35 poäng på 28 matcher vilket gjorde att han hade näst bäst poängsnitt i HockeyAllsvenskan, bakom Jonathan Dahlén, den säsongen.

Trots Smiths storspel åkte Väsby ut ur HockeyAllsvenskan och kanadensaren flyttade i stället till Södertälje. Där blev Colin Smith däremot ingen lika stor hit. Han noterades för tio poäng på 15 matcher men lämnade sedan SSK redan i november för spel i Österrike.

Colin Smith lämnar Vita Hästen – återvänder till Tyskland

Därefter var Colin Smith borta från svensk ishockey under flera år. Han spelade ingen hockey alls under säsongen 2022/23 men gjorde comeback i tyska andraligan inför säsongen 2023/24. Efter två år i Eispiraten Crimmitschau flyttade Smith till Düsseldorfer EG inför förra säsongen. Han lämnade dock efter endast fyra matcher och gick till EC Kassel Huskies. Där blev det bara två matcher innan Smith lämnade och därefter hittade han tillbaka till Sverige igen.

I december skrev Colin Smith på för Vita Hästen i Hockeyettan där han klev in och blev en bidragande spelare. Den skicklige playmakern noterades för 25 poäng på 23 matcher under sin tid i Vita Hästen men säsongen tog slut när laget förlorade tre raka matcher i kvartsfinal mot Halmstad Hammers. Nu står det också klart att forwarden lämnar Sverige återigen.

Under tisdagen står det klart att Smith återvänder till Tyskland, där han också har tyskt medborgarskap. 32-åringen skriver på för Hannover Scorpions som spelar i den tyska tredjeligan. Det är en riktig prestigevärvning för klubben med tanke på hur bra Smith har levererat tidigare på högre nivå. Colin Smith har gjort 49 poäng på 48 matcher i svenska HockeyAllsvenskan samt 116 poäng på 90 matcher i den tyska andraligan. Tidigare i sin karriär har Smith också spelat i både AHL samt tyska högstaligan DEL.

Source: Colin Smith @ Elite Prospects