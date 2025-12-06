Klart: Poängsprutan återvänder till Sverige

Colin Smith har gjort 116 poäng på 90 matcher i den tyska andraligan.

Nu är kanadensaren klar för en återkomst till Sverige.

32-åringen är överens med Hockeyettan-klubben Vita Hästen.

Colin Smith.

Foto: Anke Waelischmiller/Imago/Bildbyrån

Via ett inlägg på Facebook meddelar Hockeyettan-klubben Vita Hästen att man gjort klart med 32-årige Colin Smith.

Forwarden kommer närmast från spel i den tyska andraligan, där han producerat totalt 116 poäng på 90 matcher sedan 2023. Tidigare har Smith snittat över en poäng per match i Hockeyallsvenskan (49 poäng på 48 matcher) med Väsby och Södertälje.

Kontraktet sträcker sig säsongen ut och värvningen är finansierad via externa medel.

– Colin är en oerhört skicklig center/forward som jag och Kemi haft förmånen att arbeta med tidigare, då i Väsby och HockeyAllsvenskan där han kväll efter kväll ledde vår offensiv. Han kommer tillföra mycket kvalité i vårt powerplay och även med sin förmåga att hitta lösningar i det offensiva spelet, säger sportchefen Tom Tärnström.

Har spelat en NHL-match

Den här säsongen har Smith spelat i Düsseldorf och Kassel, där han producerat totalt fem poäng på sex matcher i den tyska andraligan.

– Vi har som ambition att ha honom på plats redan under nästa vecka och spelklar till fredagens hemmamatch. Det ska bli väldigt kul och spännande att se honom i våra vackra färger här i Norrköping, säger Tärnström.

På meritlistan har Smith en NHL-match med Colorado Avalanche och 338 matcher i AHL, där han producerat 203 poäng.

Source: Colin Smith @ Elite Prospects