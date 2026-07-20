Svenske doldisen hoppas få NHL-kontrakt: "Redo"

Philip Svedebäck är redo för proffshockeyn.

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2021 valdes totalt tre svenskar målvakter i NHL-draften. Jesper Wallstedt, Philip Svedebäck och Carl Lindbom. Idag har två av tre fått debutera i NHL, medan den tredje fortfarande får klassas som "doldis" i svenska ögon.

Nu har det dock blivit dags för 24-årige Svedebäck att träda ut i rampljuset.

När hockeysverige.se når stockholmaren har han tackat för sig efter fyra år i college-laget Providence College. En väg, ofta via USHL, som blivit allt mer populär. Inte minst för målvakter.

– Ja, exakt. Jag har gått klart mina fyra år där, så det är klart det är lite vemodigt att lämna det. Det känns som et helt community blivit en del av ens personlighet. Man har byggt väldigt fina relationer, och samtidigt fått en bra utbildning, både med skolan och hockeymässigt, berättar burväktaren.

Philip Svedebäck har Arlanda Wings som moderklubb, men tog sig till NHL-draften via Växjö Lakers juniorverksamhet. Detta trots att då endast gjort 14 matcher i U20-serien.

– Det var under J20-året som blev avbrutet när det fanns mycket tid att tänka över olika vägar. Då kändes det lockande att testa på USHL. Sen att det blev college var inte så väntat för jag har aldrig varit någon fan av skolan egentligen. Men att köpa sig fyra extra år innan man kliver in i proffslivet kändes som en väldigt bra plan. Nu är jag väldigt glad att jag tog det beslutet, säger han idag.

Kastades in i NCAA - gjorde succé

Sedan dess har tiden gått fort. Via USHL och Dubuque Fighting Saints kom första chansen i ett svenskt juniorlandslag, men också college-flytten till NCAA.

– Jag kommer fortfarande ihåg första dagen jag kom in på campus och helt plötsligt är det examensdag. Det har gått väldigt fort. Men jag har haft väldigt roligt, och det har varit extremt lärorikt också, att vara där borta så länge.

Har det varit som du väntade dig, de här åren där borta?

– Jag visste inte riktigt vad jag skulle vänta mig. I USHL riktigt veta vad det skulle leda till, och i college kastades jag rakt in i hetluften direkt och fick spela många matcher. Det är extremt tufft, men samtidigt väldigt roligt med "hypen" kring collegehockeyn där borta med både publik och fans. Men det är väl inget som man kan se framför sig innan, hur det ska vara, sen när man är där, får man verkligen se allt.

Philip Svedeback för Providence College.

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Providences arena tog drygt 3000 åskådare och de flesta hemmamatcher var slutsålda. Under dessa fick de också, oftast, se Philip Svedebäck visa framfötterna mellan stolparna. Något hans räddningsprocent på 90,8, över samtliga fyra år, verkligen visar.

– Jag tycker att jag har tagit kliv för varje år som gått, berättar den nu 24-årige målvakten och fortsätter.

– Första åren handlade mycket om att orka spela så många matcher och att ladda om. Det var ofta back-to-back-matcher, fredag och lördag. Sen också att hitta en jämnhet i spelet, som jag tycker blev mycket bättre också mina två sista år. Nu blev det sista året lite knasigt med skadan, men innan det tyckte jag att jag höll en riktigt bra nivå. Både fredagsmatcher och lördagsmatcher, vecka ut och vecka in.

Jobbat på utanför rampljuset: "Gynnat mig"

Bakom dessa starka siffror är också den målvakt som Boston Bruins troligen såg när de tingade Svedebäck i fjärde rundan 2021.

– Jag skulle framförallt säga att jag är väldigt positionssäker och väldigt trygg i mitt spel. På NCAA-nivå känner jag att jag har byggt på mycket rutin som har gjort mig redo för proffshockeyn. Sen skulle jag säga att mycket i mitt spel bygger på mitt tålamod och blicken. Allt går ihop, med skridskoåkningen och sånt där, men jag tycker att framförallt det är mina styrkor, säger han.

Vad känner du är den största skillnaden i ditt spel från när du var hemma i Sverige?

– Det är framförallt i pressade situationer. Det är alltid tajta matcher där borta, och när det är bortamatch, i en slutsåld arena, och alla står och skriker med två minuter kvar. Att då kunna behålla lugnet, att känna att man litar på sitt spel och kan stänga ner matcher. Det är det jag tycker att jag har blivit mycket bättre på de senaste åren.

Att också få bygga upp detta, i lugn och ro, borta från rampljuset, är något Philip också tror har gynnat honom...

– Man tränar väldigt mycket där borta också, eftersom det inte är så många matcher. Att kunna nöta på de här detaljerna i spelet har verkligen gynnat mig, tror jag.

... precis som själva valt att flytta till Nordamerika.

– Ja, helt klart. Både som hockeymålvakt och människa, att få de här erfarenheterna nu när jag kliver in i proffslivet.

Hoppas på NHL-kontrakt: "Kommer vara redo"

Kvar finns dock ett stort frågetecken, för ännu står det inte klart var Philip Svedebäck ska spela 2026/27-säsongen.

Den 193 centimeter långe burväktaren menar att det inte varit så mycket snack med Boston Bruins, åtminstone inte under de senaste veckorna. Men också att det troligen kommer att dröja.

– Planen är att vara kvar borta i Nordamerika. Sen får vi se var det blir. Min agent snackar runt lite, men Boston äger mina rättigheter fram till 15 augusti, så innan dess kan det inte bli någonting officiellt, säger han.

Philip Svedebäck under semifinal ett i SHL mellan Växjö och Örebro 2021.

Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl.

Redo att ta sig an proffslivet är han dock verkligen.

– Ja, helt klart. Vad det än blir så känner jag att jag kommer vara redo att tackla den utmaningen. Jag vet att det kommer vara annorlunda, att man kommer få förtjäna sina minuter på ett annat sätt, och på så sätt bygga karaktären. Men det ska bli sjukt roligt.

Finns det en förhoppning på att få något sorts NHL-kontrakt rent av?

– Ja, det är såklart förhoppningen. Sen finns det väldigt mycket som går in i vad det blir för typ av kontrakt och liknande, så ja, vi får se. Jag lämnar över det till min agent, mycket av det där.

Håller svenska dörren öppen - efter skadan

Det som ställde till det inför allt detta var en skada strax efter juluppehållet den sista NCAA-säsongen. En kollision och skada på inre ledbandet höll Svedebäck borta i sex veckor, och han landade på endast 18 matcher.

– Sex veckor blir ganska mycket på en college-säsong eftersom man inte alls spelar lika många matcher som i andra ligor. När jag kom tillbaka hade vi några få matcher kvar och laget gick som tåget. Han som hoppat in spelade riktigt bra, så det var ingen idé att byta tillbaka då, säger han.

Hur var det att hantera, speciellt med tanke på att det var ditt sista år?

– Det var tufft mentalt i en period, men samtidigt så spelade laget sjukt bra, och det hjälpte såklart. Sen fick jag ta en annan roll i laget. Jag var ensam "senior", så det blev som att jag fick ta en form av ledarroll, att finnas där och stötta grabbarna. Det blev lite annorlunda, men jag tyckte att jag hanterade det bra.

Samtidigt finns det andra vägar. Även om många målvaktsplatser har fyllts i Sverige menar Philip Svedebäck också att den dörren inte är helt stängd.

– Det är såklart att det finns möjlighet att det skulle kunna hända. Men just nu är mitt mål att vara kvar där borta och verkligen ge det chansen, proffshockeyn där.

Det är säsong ganska snabbt sen efter augusti, känns det jobbigt att vänta?

– Det är väl klart att det går upp och ner lite. Just nu är bara mitt mål att vara så redo som möjligt när jag väl får något klart. Så det är bara att köra på med fys och is nu under sommaren. När säsongen är igång så ska jag vara så redo som möjligt för att gå in och kampera var det än blir, avslutar Philip Svedebäck.