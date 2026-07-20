Värvar tidigare HV-forwarden: "Perfekt"

Tanner Kero i HV71 2025.

Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån.

När Tanner Kero flyttade till Jönköping och HV71 var det efter 138 NHL-matcher. Ändå stannade amerikanen på endast ett år i tröjan. Nya klubbvalet föll på tyska Kölner Haie, men även där på ett ettårsavtal.

Nu har den snart 34-årige Tanner Kero tagit sig vidare igen.

Denna gång stannar dock forwarden i landet och ligan. Det genom att skriva på för Krefeld Pinguine. Dock är det återigen en överenskommelse på ett år.

– Tanner har precis den spelarprofil vi letat efter. Han kan spela på flera positioner och i olika scenarier, och han har högt hockey-IQ. Dessutom har han redan skaffat sig mycket erfarenhet i USA, såväl som i Sverige, säger tränaren Thomas Popiesch på lagets sajt.

– Jag ser fram emot att spela i Krefeld nästa säsong. För mig är Penguins, med sina entusiastiska fans och en spelstil jag kan identifiera mig med, den perfekta matchen. Jag är exalterad över den nya säsongen och jag är säker på att laget har stor potential, säger Tanner Kero själv.

Amerikanen har tidigare representerat både Chicago Blackhawks och Dallas Stars.