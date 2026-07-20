KLART: Återvänder till Hockeyallsvenskan

Sebastian Fakt är klar för Visby/Roma.

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Visby/Roma fortsätter att fylla på truppen med värdefull Hockeyallsvenskan erfarenhet. Efter Eric Norin följer nu nämligen 30-årige Sebastian Fakt, färsk från en poängstark säsong i danska Odense som slutade i en semifinalförlust.

Expressen har tidigare rapporterat om övergången till Gotlandsklubben, precis som med Karl Johansson och Joakim Thelin. Dessa är dock ännu inte presenterade, till skillnad från Fakt.

– Vi fick se Sebastian på nära håll redan förra året (under Svenska Spel Trophy) och han gjorde ett väldigt positivt avtryck. Han är en användbar spelare som kan spela både center och ytterforward och alltid sätter laget först. Dessutom kommer han med värdefull erfarenhet som vi tror blir viktig för oss i Hockeyallsvenskan, säger sportchefen André Lundholm.

Lundholm om Fakt: "Erfarenhet och trygghet"

Sebastian Fakt, fostrad i Leksand, har hela 338 Hockeyallsvenska matcher på sitt CV. En värdefull erfarenhet med tanke på att Visby/Roma, innan söndagens värvning av Eric Norin endast hade 485 gemensamma matcher i serien, utspritt i truppen.

– Vi har varit noggranna med att komplettera truppen med spelare som har rutin från spel på hög nivå. Sebastian kommer tillsammans med flera av våra andra nyförvärv att bidra med erfarenhet och trygghet under vår första säsong, säger André Lundholm.

Fakts senaste säsong i Hockeyallsvenskan, 2024/25, gav sex mål och tolv assist över 52 matcher.