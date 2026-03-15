Vita Hästen satsade för att gå upp till HockeyAllsvenskan.

Nu tar säsongen dock slut för favoriten – som blir svepta i tre matcher mot Halmstad Hammers.

Jesper Samuelsson och hans Vita Hästen blir svepta i kvartsfinalen mot Halmstad. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Vita Hästen är nykomlingar i Hockeyettan men har gått in med en hög svansföring och satsat för att gå upp till HockeyAllsvenskan. Inför deadline stärkte också Vita Hästen sin trupp rejält. De plockade in två allsvenska spelare i form av backen Linus Lindgren från Nybro samt forwarden Carl-Henrik Edwardsson från Troja-Ljungby.

De två största förstärkningarna var däremot Tre Kronor-meriterade backen Mattias Bäckman samt klubblegendaren Marcus Eriksson. Det var två värvningar som skulle hjälpa Hästen att ta sig tillbaka upp till HockeyAllsvenskan.

Halmstad sveper Vita Hästen i kvartsfinalen

I onsdags klev Vita Hästen in i slutspelet i Hockeyettan där de ställdes mot Halmstad Hammers i en bäst av fem serie. Vita Hästen hade hemmaplansfördel och inledde med två hemmamatcher i klassiska Himmelstalundshallen. Båda matcherna slutade dock med förluster för Vita Hästen. Halmstad vann nämligen med 2-1 och 5-4, båda vinsterna efter ”sudden death” och hade matchboll inför söndagens match när serien vände ut till västkusten.

Vita Hästen fick då klara sig utan båda sina stjärnvärvningar Marcus Eriksson och Mattias Bäckman som båda missade dagens match. Då tog säsongen också slut för Hästen. Alexander Klarin i Halmstad gjorde både 1-0 och 2-0 vilket gjorde att Vita Hästen var illa ute inför tredje perioden. När det plockade ut målvakten under en slutforcering kunde Halmstad också stänga matchen och serien. Anton Berglund satte 3-0 och Halmstad säkrar avancemang till semifinalspel i det södra slutspelet.

För Vita Hästen är säsongen däremot slut. Satsningen slutar i ett fiasko där de förlorar tre raka kvartsfinaler mot Halmstad Hammers och åker ut direkt i kvartsfinal.

Halmstad – Vita Hästen 3–0 (1-0,1-0,1-0)

Halmstad: Alexander Klarin 2, Anton Berglund.

Vita Hästen: –

Halmstad Hammers vidare till semifinal med 3-0 i matcher.

Source: HC Vita Hästen @ Elite Prospects