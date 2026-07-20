Uppgifter: Där hamnar tvillingarna Westerholm

Ponthus och Pathrik Westerholm under sin tid i Malmö.

Foto: Bildbyrån/Christian Örnberg.

Med 865 matcher spelade i SHL, uppdelade mellan sig, lämnade Ponthus och Pathrik Westerholm Sverige 2023. Ett tre års långt kapitel i Malmö Redhawks var avslutat och en era med tvillingarna i ligan var över.

Nu, efter tre år tillsammans i finska Lukko, flyttar bröderna Westerholm på sig igen.

Det är Expressen som kommer med uppgifter om den nya adressen under måndagen. Detta efter vad som varit Hockeyallsvenskan intresse under våren, bland annat i form av IK Oskarshamn. Kvällstidningen uppger att IKO då gick vidare, och att Westerholmarna nu istället skriver på för Vålerenga, i Norge.

Både Ponthus och Pathrik spelade för Lukko 2019/20 och visste därmed mer vad som väntade när de flyttade från sitt Malmö för tre år sedan. Nu är det dock en helt ny miljö då de båda aldrig spelat utanför Sverige och Finland.

Tvillingarna, nu 34 år gamla, kom fram i Karlskrona och Malmö. Därifrån tog de sig till SHL via BIK Karlskoga. I högstaserien representerade de Brynäs och Frölunda innan det blev dags att återvända till Skåne.