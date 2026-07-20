Hedberg pekar ut: "Någon att bygga laget runt"

Johan Hedberg och Tyler Angle.

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Leksands IF har jagat, både i Sverige och Nordamerika, för att bygga ett lag som kan utmana om uppflyttning 2026/27. Totalt är det nio nyförvärv som kommit in, med 35-årige klubbikonen Martin Karlsson som den senaste. (Läs intervju med Karlsson här)

Nu, mot slutet av juli, ger huvudtränaren Johan Hedberg sin analys av läget.

– Vi är nöjda med hur sommaren varit. Man får inte allt man pekar på, det är inte helt lätt. Men de som vi har landat känns väldigt bra. Många är i en vad vi tycker bra ålder och har ett driv och en vilja att hjälpa oss uppåt, säger han i en intervju med Falu-Kuriren.

Endast två pusselbitar återstår. En back och en forward, varav den ena väntas bli tidigare kaptenen Patrik Zackrisson.

– Att det innehåller lite av varje, säger Hedberg om lagbygget.

– Mycket ung talang och mycket etablerat. En del utlänningar som det blir. Det vi gillar där är att de flesta har varit och testat spel i Europa innan, det är ett stort plus att de vet vad de ger sig ut på.

Han får stor roll: "Någon att bygga laget runt"

För Falu-Kuriren går Johan Hedberg samtidigt igenom samtliga nyförvärv och ger en kort kommentar/analys.

Många av spelarna är bekanta och har spelat i svenska klubbar tidigare. Därmed är kanske orden om den nordamerikanska forwarden Tyler Angle mest intressanta. Inte minst med tanke på rollen 25-åringen ser ut att få.

– Tyler är tilltänkt att spela högt upp i laget hos oss. Han har även spelat en tvåvägscenter-roll de senaste åren i Nordamerika. Det är någon som vi tror och hoppas att vi kommer bygga laget runt. Jag är otroligt glad att vi lyckades få honom till oss, säger huvudtränaren till tidningen.

Samtliga spelarkommentarer går att hitta hos Falu-Kuriren.