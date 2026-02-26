Uppgifter: Kan återförenas med Jokinen

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Timrås Tim Juel blev utsedd till SHL:s bäste målvakt förra säsongen.

Christoffer Rifalk var och är reserv till en av de andra toppmålvakterna i form av Arvid Holm i Rögle.

Enligt Iltalehti kommer en av dem att bli Hugo Alnefelts konkurrent i HIFK till nästa år.

Tim Juel väntas lämna Timrå. Foto: Niclas Jönsson / BILDBYRÅN

HIFK under Olli Jokinens ledning kan få se ett kärt återssende mellan tränaren och hans målvakt under Timrå-tiden.

Enligt Iltalehti i Finland står det nu mellan Christoffer Rifalk och Tim Juel om vem som kommer att vakta målet i klubben nästa säsong. Vidare kommer Hugo Alnefelt att spela vidare över nästa säsong, och blir därmed andremålvakt enligt deras uppgifter.

Tyngre säsong för Juel

SHL:s bäste målvakt under förra säsongen, Tim Juel, hade den bästa räddningsprocenten på 92,9 procent förra säsongen.

Den här säsongen har visat sig bli lite tyngre och siffran har gått ned med tre procentenheter på 19 spelade matcher. Samtidigt har Jacob Johansson åtnjutit ett större förtroende i mål hos Timrå.

Vad gäller Christoffer Rifalk så är han alltjämt en pålitlig reserv till Arvid Holm i Rögle. Båda spelarna som ryktas till HIFK har kontrakt som snart går ut.

Helsingfors-klubben ligger tolva i ligan och har säkerligen högre ambitioner för nästa säsong.