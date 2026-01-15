”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

IKO-produkten Manuel Ågren har köpt hus i Oskarshamn. Nu ger Växjö-forwarden svar kring ryktena om framtiden.

– Jag har pratat med Arsi Piispanen någon gång när vi träffats, berättar han för Barometern-OT.

Manuel Ågren har köpt hus i Oskarshamn. Foto: Bildbyrån (montage).

När Manuel Ågren lämnade Djurgården 2022 var det nära att han återvände till IKO. Nu, efter ett SM-guld, och under fjärde året, börjar nya rykten florera kring forwarden. Detta då Ågren köpt hus intill moderklubben i Oskarshamn.

– Jag gjorde det för ett tag sedan, men det är mer ett projekt. Det är massor att göra och mer en huvudvärk. Man kan säga att det är ett renoveringsobjekt, men jag gillar lugnet och det är fint på Mysingsö. Jag tror att det kommer att bli bra – men det kommer att ta flera år. ”Fille” Engsund kommer att få hjälpa till, berättar Ågren för Barometern-OT under torsdagen.

Men kan det verkligen bli en flytt tillbaka?

Kontrakt till 2028: ”Pratat med Piispanen”

Manuel Ågren berättar att han fortfarande håller koll på hur det går för IKO, men trycker samtidigt på att kontraktet med Växjö, i SHL, gäller till 2028.

– Jag vet inte alltså. Jag är 32 år nu, har två år kvar på kontraktet. Det är svårt att säga – men varför inte? Jag har pratat med Arsi Piispanen någon gång när vi träffats på Latitud. Vi har ju spelat tillsammans. Jag lever i nuet och det är svårt att säga vad som händer om två år, säger han till Barometern-OT.

Ågren hann med 89 poäng på 198 grundseriematcher med Oskarshamn innan han försvann 2018.

