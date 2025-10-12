August Tornberg bröt sitt kontrakt med Färjestad tidigare i veckan.

Nu är backen klar för de finska mästarna KalPa.

– Vi har letat efter en back som honom länge, säger sportchefen Anssi Laine.

August Tornberg flyttar till Finland efter tiden i Färjestad. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Tidigare i veckan stod det klart att 33-årige August Tornberg bryter sitt kontrakt med Färjestad BK. Detta sedan backen fått begränsat med istid i FBK med tanke på den tuffa konkurrensen på lagets backsida.

Det dröjde däremot inte länge för ”Tornet” att hitta sin nästa klubbadress. Under söndagen presenteras den storväxte försvararen av KalPa i Finland, som blev mästare i Liiga förra säsongen. Sedan tidigare spelar redan Anton Karlsson och Filip Westerlund i klubben och August Tornberg blir nu den tredje svenska backen i KalPa.

– Tornberg är en stor spelare med stor räckvidd och bra skridskoförmåga. Att han har högerfattning ger oss också mångsidighet. Han är en mycket erfaren spelare från ett europeiskt topplag. Det finns en hög efterfrågan på kvalificerade backar på spelarmarknaden, och det är därför vi verkligen uppskattar hans önskan att komma till KalPa. Det säger mycket om hur han ser på vår arbetsmiljö, säger klubbens sportchef Anssi Laine.

Detta blir första gången i norrbottningens karriär som han spelar utomlands.

– Vi har letat efter en back som honom länge. Tornberg är van vid att spela mot motståndarlagets toppspelare och han är verkligen pålitlig i försvaret. Dessutom tror vi att August också bidrar med puckfärdigheter som passar vår spelstil. Det är bra att vi nådde en överenskommelse nu, när vårt försvar fortfarande saknas på grund av skador, säger Anssi Laine.

August Tornberg tog en lång väg innan han fick chansen i SHL. Han debuterade nämligen i SHL som 30-åring med Färjestad. Han spelade i HockeyEttan fram till han var 26 år innan han värvades till Björklöven 2018 och fick chansen i HockeyAllsvenskan. Det blev två år i ”Löven” och två säsonger i Västerås vilket ledde till att han värvades till Färjestad 2022. Totalt har Tornberg spelat 136 SHL-matcher de senaste åren. Nu väntar alltså en ny möjlighet i Finland för backen.

