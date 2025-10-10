Bryter med Färjestad: ”Ville inte stå i vägen”

I inledningen av säsongen har August Tornberg varit petad i Färjestad.

Nu meddelar SHL-klubben att man valt att gå skilda vägar med den 33-årige backen.

– Vi ville inte stå i vägen för August, säger Rickard Wallin under fredagen.

August Tornberg. Foto: Bildbyrån/Ola Westerberg.

”Den håller jag för mig själv, men klart att vi har haft en dialog, det har vi med alla som spelar eller inte spelar”



Det var Jörgen Jönssons ord till Värmlands Folkblad när han i slutet av september bestämde sig för att kasta in August Tornberg i spel mot Skellefteå. Backen hade dessförinnan suttit på läktaren då Albert Wikman och Noel Fransén fått chansen, men klev in och spelade 15 minuter.



Sedan dess har istiden blivit mindre och mindre igen.



Nu står det klart att 33-åringen lämnar SHL-klubben efter att han själv bett om att få lämna för en ny utmaning.



– Ja, August har kommit till oss och känt att han inte riktigt har hittat sin roll och kommit till sin rätt, och då bett att få lämna för en annan utmaning. Det har vi valt att gått med på då vi ser lite samma saker. Vi har också två yngre backar i laget som har gjort det bra och är på väg framåt, så att vi tycker att det är en rimlig lösning för båda parter. Vi vill tacka August för hans insatser i vår tröja och önska honom och hans familj lycka till varhelst nu framtiden tar dem, säger sportdirektör Rickard Wallin i ett uttalande.

Värvades från Västerås och Hockeyallsvenskan

August Tornberg kom till Färjestad och SHL 2022, efter två år i Björklöven och två år i Västerås. Innan dess var det Piteå HC och Hockeyettan som var hans vardag.



Nu återstår det att se var den 194 centimeter långa pjäsen väljer att flytta vidare.



– Vi ville inte stå i vägen för August och vi har i samförstånd kommit överens att gå skilda vägar, säger Wallin.

Source: August Tornberg @ Elite Prospects