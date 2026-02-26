Jättetalangen flyttar – byter klubb inför NHL-draften

Alberts Smits, 18, har hyllats enormt för sitt spel under JVM och OS den här säsongen.

Nu byter den draftaktuelle backen klubb. Han lånas ut av finska Jukurit och ansluter till tyska EHC München.

Alberts Smits, här i en duell med Gabriel Landeskog under OS, flyttar till Tyskland för resten av årets säsong. Foto: REUTERS/Mike Segar

Inför årets säsong var det inte många som hade koll på den lettiske backtalangen Alberts Smits, även om han som 17-åring hade kommit upp och fått göra sju matcher för Jukurit i Liiga. Den här säsongen har Smits däremot tagit hockeyvärlden med storm.

Albert Smits har tagit en ordinarie plats i Liiga och även imponerat för Jukurit. Sedan stod han också för ett riktigt starkt JVM för Lettland där han hyllades enormt för sina prestationer. Det ledde sedan till att 18-åringen också tog en plats i Lettlands trupp till OS i Milano. Där var Smits inte heller bara med för att se och lära utan han hade en bärande roll för Lettland under OS innan de åkte ut i åttondelsfinalen mot Tre Kronor.

Smits framfart den här säsongen har gjort att han har skjutit som en raket på rankingarna inför sommarens NHL-draft. Efter sitt fina spel under både JVM och OS nämns Smits nu som en talang som skulle kunna gå så högt som topp fem i NHL-draften, vilket i sådana fall skulle göra honom till den högst valda lettiske spelaren genom tiderna. I NHL-draftens historia är Zemgus Girgensons den enda letten som har gått i förstarundan när han valdes som 14:e spelare av Buffalo Sabres 2012.

Alberts Smits flyttar till München

Under säsongen har Alberts Smits spelat till sig en stor roll i Jukurit. Han snittar 20:14 minuters istid, vilket är tredje mest i laget, och har gjort 13 poäng på 38 matcher i Liiga. Jukurit har däremot haft en tuff säsong och ligger näst sist i Liiga. Eftersom att slutspel kommer allt längre bort, och laget inte riskerar nedflyttning sedan Liiga stängs den här säsongen, har laget börjat släppa spelare. Nyligen lämnade både svenske William Worge Kreü samt toppbacken Juuso Arola klubben för spel i Tyskland respektive Schweiz.

Nu lånar Jukurit även ut stortalangen Alberts Smits under resten av årets säsong. Han kommer att avsluta säsongen i tyska EHC München, som ligger trea i DEL. Där blir han lagkamrat med Sverigebekantingarna Brady Ferguson, Chris DeSousa, Tobias Rieder, Ville Pokka och Antoine Bibeau.

– Vi är mycket stolta över att Alberts har valt vår organisation. Alberts är en av de bästa europeiska backarna i sin åldersgrupp och besitter exceptionella fysiska egenskaper, hockey-IQ och mognad för sin ålder. Hans prestationer på den internationella scenen och i den finska ligan har visat att han redan kan tävla på högsta nivå, säger klubbens sportchef Christian Winkler.

Alberts Smits har kontrakt med Jukurit till och med 2028 och skulle kunna återvända till klubben nästa säsong, beroende på hur det går för honom i NHL-draften samt vad hans blivande NHL-klubben bestämmer.

Source: Alberts Smits @ Elite Prospects