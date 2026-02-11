Beskedet: William Nylander på is inför OS-premiären

William Nylanders fysiska status har varit ifrågasatt.

29-åringen har nästan varit uträknad för spel mot Italien.

På matchdagsvärmningen innan kvällens OS-premiär gick stjärnan ut först av alla på is.

William Nylander på is för Sverige. OBS: Bilden är från en tidigare träning.

Tre Kronor är på isen för sista gången inför premiärmatchen mot hemmanationen Italien. Inför matchen har det funnits tveksamheter kring om Nylander kan spela matchen. Ljumskskadan som höll honom borta i de avslutande NHL-matcherna inför OS har därmed inneburit ett stort frågetecken.

Under gårdagens träning saknades William Nylander, som inte gick ut och genomförde någon isträning. Då löd meddelandet från Sam Hallam enligt följande.

– Han har gjort två fulla ispass med oss. Vi tar det dag för dag. En säkerhetsåtgärd, sa han då enligt Aftonbladet.

Då spelas premiärmatchen

Men på förmiddagen i Milano klev William Nylander ut på is – först av alla. Det kan i sin tur tala för att svenske stjärnforwarden kan bli aktuell för spel i kvällens match. Senare under träningen tränade stjärnan med den förmodade första PP-formationen, vilket är lovande.

Ett definitivt svar får vi möjligen först när laguppställningarna släpps i kväll. Nedsläpp i Santagiulia Arena i Milano sker 21.10.

