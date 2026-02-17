Då kan Trump dyka upp under OS

En person som räknar med att USA tar sig till final är landets president Donald Trump.

Enligt Corriere Della Sera ska presidenten ta sig till Milano för att titta på hockeyfinalen, med förutsättningen att USA tar sig dit.

Sverige kan stoppa USA, och se till att Donald Trump inte åker till OS. Foto: Bildbyrån (montage).

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Ikväll drar åttondelsfinalerna av hockey-OS igång. För Tre Kronors del står Lettland för kvällens utmaning, där det är vinna eller försvinna som gäller. En match där Sverige kliver in som favoriter. En vinst ikväll innebär samtidigt en kvartsfinal mot USA imorgon.

Enligt italienska media räknar Donald Trump med att USA tar sig hela vägen och planerar därför att besöka Milano för att se OS-finalen i hockey. Skulle Trump dyka upp blir det en historisk händelse då ingen president tidigare varit på plats under ett vinter-OS. Vanligtvis är det vice-presidenten som brukar vara på plats.

Tre Kronor kan dock sätta stopp för ett presidentbesök om man först slår ut Lettand från mästerskapet, och därefter vinner mot USA i kvartsfinalen.

Åttondelsfinalen mellan Tre Kronor och Lettland spelas ikväll med nedsläpp 21:10. En måstematch där förutsättningarna är enkla, vinna eller försvinna.

Source: OG Scoring Leaders @ Elite Prospects