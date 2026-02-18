Experternas kritik mot Tre Kronor: ”Aldrig sett det”

OS är över för Tre Kronor efter förlusten i kvartsfinal mot USA.

Då är SVT:s experter kritiska mot Sveriges spel – i tekningscirkeln.

– Jag tror aldrig jag har sett något liknande, säger Jonas Andersson.

– Det måste man förhindra, helt enkelt, säger Håkan Loob.

SVT:s experter är kritiska mot hur Tre Kronor agerade i tekningscirkeln. Foto: Bildbyrån (Montage)

Det blev ingen klassisk svensk insats och seger i kvällens OS-kvartsfinal mot USA. I stället var det ett Tre Kronor som hade svårt att stå emot när USA satte fart men där målvakten Jacob Markström höll nere siffrorna. Det slutade med en 2-1-förlust för Sverige efter förlängning och i stället är det USA som går vidare till semifinal.

Under förlusten mot USA är SVT:s expertkommentator Håkan Loob kritisk mot hur Tre Kronor agerar i tekningscirkeln. Sverige hade mycket svårt att vinna tekningar och USA:s enda mål i matchen kom även direkt efter en tekning.

– Det är en sak om man förlorar tekningarna när det varit lite kamp och man har låst fast det lite grann. Men de här klockrena tekningarna rakt bakåt, som vid målet, det måste man förhindra helt enkelt. Lås fast pucken och låt kompisarna komma in och hjälpa till, då blir det inte de här öppna chanserna, säger Loob.

Kritiken – mot tekningarna: ”Det går inte”

Henrik Lundqvist fyller också i och menar att tekningarna är ett avgörande moment där Tre Kronor förlorar matchen.

– Jag är lite orolig för Håkan Loob, jag tror att han får hjärtsnurr här om Sverige fortsätter förlora så många tekningar. Det går inte, man måste få börja med pucken. Hamnar man i en situation där man börjar förlora många tekningar rakt bakåt, då måste man prata ihop sig och förlita sig på kedjekamraterna. Man måste börja vända trenden för USA får börja med pucken alldeles för ofta, säger Lundqvist.

Jonas Andersson var nästan i chock över tekningsstatistiken.

– Jag tror aldrig jag har sett detta, Sverige har vunnit noll tekningar på den offensiva halvan. Det innebär ju att du får inga gratisanfall eller ingen tid i anfallszon när du förlorar varenda tekning i två perioder. Då blir det en faktor, säger SVT-experten Andersson och pekar även ut en kedja som måste göra ett bättre jobb när det kommer till att vinna fler tekningar:

– Sam Hallam har satt ihop en fjärdekedja som ska döda tid, absolut inte spela minus. Fjärdekedjan är inne och förlorar tekningen och sedan är det 1-0 till USA.

Förlusten i kvartsfinalen innebär att OS är över för Tre Kronor. USA går däremot vidare och ställs mot Slovakien i semifinal.

