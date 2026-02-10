Udda militärtjänstgöringen – under OS: ”Vaknar tidigt”

Även hockeyspelare får göra värnplikt i Schweiz, innan 35 års ålder.

Då är det tur för OS-spelarna att deltagandet räknas som tjänstgöring.

– Varje gång du spelar för det schweiziska landslaget, räknas det mot tiden som du spenderar i militären, säger NHL-målvakten.

Akira Schmid i Vegas. Foto: Bildbyrån

Den obligatoriska värnplikten i Schweiz gäller även hockeyspelare. Innan 35 års ålder måste man ha gått igenom ett år av obligatorisk militärtjänstgöring. Mitt under OS är det dags för NHL-målvakten Akira Schmid att bidra till sin del.

Varje sommar får han göra en del av sin tjänstgöring i form av träningsläger med andra idrottare, men även spel i OS kommer att räknas till slutförandet av den militära utbildningen.

Förklaringen: ”Försvarar landet på ett annat sätt”

För Sinbin.vegas berättade han på måndagen att dagar kommer att räknas av på sin obligatoriska tjänstgöring under OS.

– Varje gång du spelar för det schweiziska landslaget, räknas det mot tiden som du spenderar i militären. Det beror på att du representerar landet och de menar att du försvarar landet på ett annat sätt.

Vidare menar han att de inte är så mycket som påminner om tjänstgöringen.

– Jag kan dock inte säga att det är som att vara aktiv i militären, dock. Det enda militära med OS är att jag behöver vakna tidigt, säger han till sajten.

Akira Schmid har gjort 29 matcher för Vegas Golden Knights i NHL denna säsong.