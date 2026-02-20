Uthängd, utskälld och hånad i Toronto Maple Leafs. Övertidshjälte och unisont hyllad i Kanadas OS-lag. Mitch Marner är spelaren som väcker känslor som ingen annan. I Gol d’Oro diskuterar Uffe Bodin och Måns Karlsson en av de mest fascinerande spelarna i hockeyvärlden just nu.

– Clutch Marner! kallar Måns Karlsson den kanadensiska forwarden.

Mitch Marner har gått från Toronto Maple Leafs hackkyckling och syndabock till Kanadas stora hjälte. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Se diskussionen om Marner i videospelaren!

Se & lyssna på Gol d’Oro här: | YouTube | Spotify | Apple Podcast | Buzzsprout |

Mitch Marners hockeyframtid var förra sommarens stora följetong i NHL. Efter nio produktiva säsonger med Toronto Maple Leafs satt han med ett utgående kontrakt, och efter lagets snöpliga sorti ur Stanley Cup-slutspelets andra rundan tycktes måttet vara rågat.

Marner hade under en längre tid varit föremål för Maple Leafs-fansens ilska på grund av sin oförmåga att kliva fram i de avgörande lägena. Hatet blev så stort att någon lag ut stjärnans hemadress på sociala medier och uppmanade folk att åka dit och trakassera 27-åringen och hans familj.

Kanske blev det droppen för Marner, eller kanske hade han bestämt sig för att lämna Maple Leafs redan innan dess. Hur som haver avslutades hans tid i hemstaden Toronto när hans rättigheter trejdades till Vegas Golden Knights alldeles innan hans kontrakt löpte ut 1 juli. Toronto fick centern Nicholas Roy i utbyte för Marner, som omedelbart skrev ett åttaårskontrakt med klubben värt 96 miljoner dollar (870 miljoner svenska kronor).

Mitch Marner – Kanadas stora OS-hjälte

Men det är inte i Vegas han har fått sin upprättelse. Den har snarare kommit i den kanadensiska landslagströjan. Under 4 Nations i fjol klev Marner fram och blev övertidshjälte mot Sverige i den inledande matchen. I finalen mot USA var det sedan han som spelade fram Connor McDavid till övertidsmålet som avgjorde turneringen till Kanadas fördel.

Och i OS har han slagit till igen.

I den tajta kvartsfinalen mot Tjeckien stod Mitch Marner för övertidsmålet som skickade Kanada till dagens semifinal mot Finland.

I podcasten Gol d’Oro fascineras Uffe Bodin och Måns Karlsson över Marners förmåga att göra sakerna han anklagades för att inte klara av att göra för Toronto.

Programmet görs i samarbete med Nya Expekt

18+ | Spela ansvarsfullt | Regler & villkor gäller | Stödlinjen.se

Se hela avsnittet av Gol d’Oro här:

Video Gol d’Oro: Sveriges bedrövliga facit i förlängningar

Lyssna på Gol d’Oro som podcast här: