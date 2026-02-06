Kanada tvingas till ny ändring i OS-truppen

Seth Jarvis ersätter Brayden Point i Kanadas OS-trupp. De tvingas till en ny ändring efter en skada på Tampa Bay-stjärnan.

Seth Jarvis ansluter till Kanadas OS-trupp.

Foto: James Guillory-Imagn Images.

Anthony Cirelli har redan behövt kasta in handduken. Då fick Sam Bennett, som vann Conn Smythe-trophy förra säsongen, samtalet att det är dags att åka till Italien. Nu tvingas Kanada till en ny ändring.

Den här gången är det Brayden Point som tvingas lämna återbud.

Han gjorde sin senaste match den 13 januari mot Philadelphia. Hittills har det bara blivit 37 matcher med 30 poäng som resultat för Tampa-stjärnan. Point har inte spelat för de kanadensiska landslaget sedan VM 2017. Nu missar han alltså även OS-turneringen i Milano.

Seth Jarvis kallas in till Kanadas OS-trupp

Istället blir det Seth Jarvis som får åka med. Carolina-forwarden var med i 4 Nations förra året men tog ingen plats i den första truppen. Men nu väljer alltså Kanada att kalla in 24-åringen. Den här säsongen har han gjort 43 poäng på 49 matcher för Hurricanes. Nu får han på nytt chansen att representera Kanada i en stor turnering.

Kanada har fortfarande flera stora namn på sidan. Inte minst är en sådan som Connor Bedard inte uttagen i nuläget.

Source: Seth Jarvis @ Elite Prospects