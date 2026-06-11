Brandon Bussis långa hockeyresa har tagit honom ända till Stanley Cup-finalen. Foto: Imagn Images & AP Photo (montage)

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

”Jag kan inte fatta att ni precis gjorde så där mot mig i tv.”

Det var en känslosam Brandon Bussi som reagerade på bilderna som visades av hans mamma och pappa när de hejade fram honom under den fjärde matchen i Stanley Cup-finalen i T-Mobile Arena. Storleken på triumfen – att hans första slutspelsstart i karriären resulterade i hans första seger i en Stanley Cup-final – och tacksamheten över föräldrarnas stöd blev överväldigande när Bussi pratade med Sportsnets Kyle Bukauskas.

På något sätt kunde ögonblicket knappast ha känts mer välförtjänt för den 27-årige målvakten. Inte bara för att Bussi spelat sig fram till denna privilegierade position genom sitt spel och sin uthållighet, utan också på grund av det samarbetsinriktade och värdiga sätt han har förhållit sig till sin situation sedan han anslöt till Carolina Hurricanes i oktober förra året.

Brandon Bussis långa väg till NHL

Vägen till att bli en av huvudpersonerna i Carolinas kvitterande bortaseger mot Vegas Golden Knights natten mot onsdag var minst sagt krokig. Bussi var ingen stortalang som odraftad spelare. Han kämpade sig fram med Muskegon Lumberjacks i USHL under juniortiden och spelade till sig en plats i NCAA med Western Michigan University. Där hjälpte han skolan att vinna sin första NCAA-turneringsmatch någonsin säsongen 2021/22, innan Boston Bruins plockade upp honom efter att han valt att lämna sitt sista universitetsår för att bli professionell.

Efter en kort period i ECHL levererade Bussi fyra säsonger av enastående spel i AHL med Providence Bruins, särskilt i slutspelet. Men någon NHL-chans i Boston kom aldrig eftersom han blockerades av den fenomenala målvaktsduon Jeremy Swayman och Linus Ullmark , vinnare av Vezina Trophy 2022/23. Bussi skrev på för Florida Panthers sommaren 2025, placerades på waivers i början av oktober och plockades därefter upp av Hurricanes.

Då hade de förstås ingen aning om hur mycket de skulle komma att behöva honom. Men när Pjotr Kotjetkov kämpade med återkommande hälsoproblem som till slut kostade honom resten av grundserien och Frederik Andersen hade svårt att hitta rytmen i början av säsongen, vände sig Carolina till Bussi – fyra starter vardera i oktober och november, men sedan 16 matcher mellan november och december i takt med att han fick upp farten.

Brandon Bussi har varit ett bra stöd till Frederik Andersen. Foto: AP Photo/Chris Szagola

Foto: Alamy Stock Photo

Succé som gav 55 miljoner

Där stod han, efter att ha väntat så länge på sin chans att han inte ens längre räknades som rookie, och han tog verkligen vara på den. Vi känner historien vid det här laget: Bussi blev den snabbaste målvakten i NHL:s historia att nå 25 segrar. Hans succé gjorde att Hurricanes visade sitt förtroende genom att ge honom en treårig kontraktsförlängning värd 5,7 miljoner dollar – 55 miljoner svenska kronor – under OS-uppehållet i februari.

Det var ett livsförändrande ögonblick för Bussi, men – av en slump eller inte – rasade hans prestationer under den efterföljande perioden. Bussi noterade en räddningsprocent på 86,5 procent under sina nästa tolv framträdanden efter att ha skrivit på sitt nya kontrakt, och Andersen återtog inte bara förstaspaden inför slutspelet utan blomstrade dessutom ut. Efter tre slutspelsrundor hade han byggt ett starkt case för Conn Smythe Trophy när Carolina tog sig till sin första Stanley Cup-final på 20 år.

Men Bussi deppade inte ihop. Han såg varje framgång för någon av lagets målvakter som en gemensam seger. Det blev tydligt när han talade under mediedagen inför den första finalmatchen förra veckan. Då var Bussi reservmålvakt utan någon som helst känsla av att han skulle få spela i serien, och han var tillfreds med det.

– Just nu handlar det bara om att jobba hårt på träningarna, hålla mig redo och göra vad jag kan för att se till att killarna också är redo om något skulle hända, sade han då.

Hyllade Frederik Andersen

Kanske kommer Bussis syn på målvaktsrollen som ett kollektiv från tiden i Bruins organisation, där han fick uppleva den nära vänskapen mellan Swayman och Ullmark, som firade varandras segrar med stora och demonstrativa kramar i full målvaktsutrustning. Bussi hade tagit med sig ett liknande förhållningssätt in i relationen med Andersen, en spelare han har enorm respekt för, under hela slutspelet 2025/26.

– Han har så många styrkor, eller hur? sade Bussi till Daily Faceoff förra veckan. Men det största jag har lagt märke till är hans förmåga att kontrollera sina känslor både under matcher och under en hel säsong. Och det blir verkligen tydligt i slutspelet, särskilt när vi spelar på bortaplan. Publiken är högljudd – hur hanterar man det, hur behåller man lugnet? Den där känslan av lugn och närvaro som han utstrålar, man känner hur det sprider sig och ger oss ännu mer självförtroende. Det är en stor anledning till att han har varit så framgångsrik under hela sin karriär och varför han har så stora framgångar just nu.

Trots att Andersen hade tagit tillbaka rollen som förstamålvakt såg Bussi aldrig honom som en motståndare. De två var närmare ett gemensamt medvetande än två rivaler som pressade varandra.

– Vi lär oss av varandra och utvärderar saker tillsammans, och jag tycker att vi stöttar varandra väldigt mycket, sade Bussi till Daily Faceoff. Han gör sitt jobb, laget vinner och då är vi alla glada. Vi har ett gemensamt mål, han och jag, och hela gruppen tillsammans. Det säger mycket om vilken familjär grupp vi är. Jag tror att folk ibland tänker att vi överdriver eller hittar på när vi pratar om hur nära vi står varandra och hur omklädningsrummet fungerar. Men det gör vi inte. Vi är bara sådana. Det är roligt att få vara en del av det.

Brandon Bussi vann 31 av 39 matcher under sin rookiesäsong. Foto: James Guillory-Imagn Images

Foto: USA TODAY Sports

Första odraftade målvakten att få en första slutspelsstart i finalen

Kanske var det just den inställningen som förberedde Bussi för att lyckas. Först när han hoppade in i den tredje finalmatchen och nästan låg bakom en upphämtning från 0–4 innan Hurricanes föll på en märklig studs från sargen bakom hans mål i förlängningen, och sedan igen i den fjärde matchen på tisdagskvällen.

När han ersatte Andersen, som helt ströks ur laguppställningen för att få en fysisk och kanske även mental paus, gick Bussi in med inställningen hos någon som försökte hjälpa en vän snarare än hos en konkurrent som försökte maximera sin egen möjlighet. Det syns i hans aggressiva och kämpande spelstil.

I stället för att vara en tillbakadragen och mystisk figur som sköter sitt eget, enligt den klassiska målvaktsstereotypen, är Bussi energisk, spelar högt i målgården, kämpar framför nätet, fungerar som en del av laget och backar upp det han sade förra veckan.

Han är den första odraftade målvakten någonsin vars första slutspelsstart kommer i en Stanley Cup-final. Han är den första högerplockande målvakten att vinna en finalmatch sedan Tom Barrasso gjorde det 1992. Ingenting av detta kändes möjligt för bara en vecka sedan, men Bussis filosofi har satt honom i position att lyckas.

Omfamnat Hurricanes mantra

Betyder det att Bussi också har förtjänat att starta den femte finalmatchen? Det går att diskutera. Hans statistik för goals saved above expected per 60 minuter vid spel fem mot fem ligger på 0,228 efter 105 minuter och 26 sekunders speltid, vilket placerar honom på tionde plats bland de 25 målvakter som spelat i årets slutspel – precis bakom Andersen på nionde plats.

Men Bussi har inte varit så dominant att dörren är helt stängd för Andersen om han känner sig redo att återvända.

Oavsett vilket beslut tränaren Rod Brind’Amour fattar kan man räkna med att Bussi accepterar det utan problem. Oavsett om han står mellan stolparna eller sitter på bänken har han omfamnat ett mantra där laget alltid kommer först.