Dumpades av Brynäs - här är talangens nya klubb

Michal Svrcek flyttar till Nordamerika Foto: Bildbyrån

Säsongen 24/25 kom en energifylld Michal Svrcek in i Brynäs och tog för sig ordentligt. Talangen imponerade och draftades också förra sommaren av Detroit Red Wings.

Inför den gångna säsongen valde slovaken att stanna i Brynäs, men det blev en tuff sådan. Inledningsvis hade han svårt att ta plats och lånades sedermera ut till Västerås . Där blev det inte heller någon succé. Noll poäng på tio matcher och en skada som gjorde att han fick återvända till Gävle för rehab.

Redan förra året ryktades det om intresse från Windsor i OHL. Då blev Svrcek kvar i Brynäs. Till kommande säsong blir det däremot spel i OHL när han nu kritat på ett avtal med klubben.

-- Det känns väldigt spännande, jag är verkligen glad och ser fram emot det här, säger han enligt ett pressmeddelande.

-- Svrcek är en världstalang och kommer att ha en stor inverkan på vårt lag, säger Bill Bowler, GM i Windsor Spitfires.