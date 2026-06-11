Silly och surr – Dialogen med veteranen lever

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* Dialogen med veteranen lever – beslut efter sommaren

* Den unge backen flyttar hemåt från Björklöven

* Näste Hudik-veteran på grannens radar

* Toppklubben på väg att spika målvaktspar

* Valde bort förstaspade för chans i topplaget



Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.



För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com



Dialogen med veteranen lever – beslut efter sommaren

Tidigt under våren kopplades den SHL-meriterade backen Alexander Ytterell ihop med HC Dalen då han har en civil situation som knyter honom till Jönköping, men sedan dess har det varit tyst. Det innebär dock inte att spåret har kallnat. Dörren står fortfarande öppen för 34-åringen och HC Dalen kommer att hålla en backplats öppen fram till seriestart i förhoppning om att han tillslut kommer att krita på. Något besked räknar man dock inte med förrän framåt september.

Alexander Ytterell.

Den unge backen flyttar hemåt från Björklöven

När det kommer till backsidan gör HC Dalen dock ytterligare en rekrytering innan det är dags för sommarlov. 19-årige Melvin Bjursell som fått sin fostran i HV71, men spenderade merparten av den gångna säsongen i Björklövens juniorlag, flyttar hem till Jönköping och kommer spela med HC Dalen kommande vinter. Han kommer presenteras officiellt inom kort.

Näste Hudik-veteran på grannens radar

Ett flertal spelare med ett förflutet i Hudiksvall har redan skrivit på för spel med Sundsvall säsongen som kommer. Bland dessa finns skarprättaren Jesper Wiberg, unge Max Sjöholm och det har sedan tidigare också rapporterats om att Adam Byström Johansson ska vara på väg till klubben efter en avstickare i Forshaga. Men det kan bli ännu mer Hudiksvall-koppling i det blå laget till hösten. Inte helt oväntat har klubben också visat intresse för veteranen Henrik Olsén som lämnar Hudik efter fem raka säsonger. I hans fall ska en sejour i utlandet också finnas med som ett alternativ så vi får väl se exakt hur Hudik-inspirerat Sundsvalls-laget blir tillslut.





Toppklubben på väg att spika målvaktspar

Hanviken har presenterat stora delar av sin trupp inför kommande säsong, men på målvaktssidan gapar det fortfarande tomt, i alla fall officiellt. Så vitt jag förstår ska fjolårskeepern Marcus Brännman dock vara klar för en fortsättning i klubben och lär väl presenteras framöver. Vid hans sida ryktas det dessutom att det kommer att bli en målvakt som vänder tillbaka till Sverige efter spel utomlands. Målvaktsparet lär således vara så gott som spikat även om det inte är presenterat.

Valde bort förstaspade för chans i topplaget

Planen i Falun var att satsa fullt ut på de två senaste säsongernas andrekeeper Alfred Svensson till hösten, men 22-åringen valde bort det erbjudandet. Istället verkar det som att den Guldsmedshytte-fostrade målvakten rör sig hemåt och kommer kliva in i topplaget Lindlöven som ersättare till pensionerade William Kias kommande säsong.