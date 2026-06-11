Sparkades av Canucks - här är svenskens nya jobb

Patrik Allvin får nytt jobb i Seattle Kraken

Det var i slutet av april som Vancouvers klubbpresident Jim Rutherford meddelade beslutet att sparka Allvin från sin post som GM. Därefter var ryktena att svensken skulle bli kvar i klubben, men i en annan roll. Så blev inte fallet när det i slutet av maj stod klart att han lämnar Canucks helt och hållet.

Allvin fick lämna klubben efter fyra år och en tung sista säsong där Vancouver slutade sist i NHL.

Patrik Allvin får nytt jobb i Seattle Kraken

Redan kort efter att Allvin fick gå från Vancouver kom rykten om att Seattle Kraken kunde vara ett alternativ. Nu, knappt två månader senare är Allvin klar som vice vd och assisterande general manager i Seattle. Han återförenas således med Jason Botterill - Krakens nuvarande GM - som Allvin jobbade med mellan 2007 till 2017 i Pittsburgh Penguins.

-- Jag gillade allt jag hörde från Jason om de bra människorna i organisationen. Träningsanläggningen är fenomenal, bäst i ligan. Stödet för Kraken i staden och regionen har varit starkt varje gång jag har varit där nere för matcher. Som gästande lag kan man känna fansens energi och känna identiteten hos laget som spelar snabb hockey, säger Allvin till Seattles hemsida.

-- Jason och jag har fortfarande den inre drivkraften att alltid bli bättre och lära oss. Vi letar alltid efter olika sätt att förbättra oss och utmana varandra. Jag litar på honom. Han är väldigt organiserad, väldigt noggrann och extremt driven. Jag vill vara runt sådana människor. Långsiktig framgång kommer från den inre drivkraften.

Patrik Allvin började sin resa som scout åt Montreal Canadiens och sedan Pittsburgh Penguins innan han säsongen 2020/2021 belönades med rollen som assisterande GM i Pittsburgh. 2024 var han finalist i NHL:s GM of the year efter att Canucks blev divisionssegrare för första gången sedan 2013.