Han vann Conn Smythe Trophy – som går till slutspelets MVP förra våren. Nu ersätter Sam Bennett Anthony Cirelli i Kanadas OS-trupp.

Sam Bennett har blivit inkallad till Kanadas OS-trupp.

Foto: Sam Navarro-Imagn Images.

Sam Bennett hade ett magiskt slutspel förra våren och stod för 15 mål på 23 matcher i slutspelet. Florida Panthers vann som bekant Stanley Cup och forwarden tilldelades Conn Smythe Trophy, som går till slutspelets mest värdefulla spelare. Priset är en av de mest åtråvärda individuella utmärkelserna.

Men en svag höst satte honom utanför Kanadas OS-trupp. När truppen togs ut var 29-åringen inte en del av laget.

En skada på Anthony Cirelli har däremot förändrat det. Forwarden blev under tisdagen nämligen inkallad sedan Tampa-centern utgått skadad i utomhusmatchen mot Boston Bruins i söndags. Nu blir det alltså rivalens stjärna som får ersätta honom.

Cirelli var med som en defensiv center och tänkt längre ner i hierarkin. Det återstår nu att se om tanken är att Sam Bennett ska ersätta honom rakt av. Ironiskt nog är även han skadad just nu, men det ska alltså inte vara någon fara inför turneringen.

