USA fick två bortdömda mål i premiärvinsten på OS mot Lettland.

Då var TV4-experten Sanny Lindström kritisk mot bedömningsnivån.

– Det kan inte vara så att det är en regelbok i NHL och sedan en helt annan regelbok i OS. Det funkar inte, säger Lindström.

Sanny Lindström var kritisk mot reglerna under OS i matchen mellan USA och Lettland. Foto: Bildbyrån

Kanada spände musklerna rejält i sin OS-premiär genom att vinna med 5-0 mot Tjeckien och under sena torsdagskvällen ville USA visa att de inte är sämre i sin premiär mot Lettland.

USA kom ut riktigt starkt och körde över Lettland under de första minuterna där Brady Tkachuk kunde prickskjuta in 1-0. Sedan såg backstjärnan Quinn Hughes också ut att göra 2-0. Lettlands videocoach utmanade däremot beslutet för offside. Efter en lång granskning dömdes målet också bort där en amerikansk spelare bara var några millimeter offside strax innan målet.

Bara någon minut efter målet stack sedan Lettland upp. Först sänktes USA:s lagkapten Auston Matthews med en tung tackling och därefter kontrade Lettland där den tidigare Södertälje- och AIK-spelaren Renars Krastenbergs satte kvitteringen. Från ingenstans var det plötsligt 1-1.

Kritiken mot bortdömda målet: ”I NHL är det där mål”

USA reste sig däremot och fick in ett ledningsmål när Brock Nelson styrde en puck som gick in bakom den lettiske målvakten Elvis Merzlikins. Även den här gången utmanades dock målet av Lettland och den här gången blev det bortdömt för målvaktsinterference. J.T. Miller stod framför Merzlikins och var precis inne i målgården med minimal kontakt med målvakten, men det var tillräckligt för att plocka bort målet. USA var irriterade efter två bortdömda mål och målvaktslegendaren Henrik Lundqvist var tydlig med att Nelsons mål borde ha godkänts.

– Det är lite skillnad mellan NHL och internationella regler och hur hårt som det är dömt. I NHL är jag ganska säker på att det där hade varit mål. Jag tycker att Elvis har möjligheten att spela sin position när J.T. Miller åker utanför målgården efter skottögonblicket, säger Lundqvist i TV4-studion.

TV4-experten Sanny Lindström var också kritisk mot reglerna som låg bakom det bortdömda målet.

– Alla vill ju att det här ska bli mål, det är ju ett hockeymål. Det här blir en större fråga än i den här studion men man måste kalibrera regelböckerna. Det ska inte vara en regelbok i NHL för de här spelarna och sedan kommer du ut till OS, världens största turnering, och då är det en annan regelbok. Det funkar inte, säger Lindström.

USA:s stjärnor hade lekstuga i krossen

Det stod länge 1-1 även i den andra perioden, men sedan skruvade USA upp tempot ytterligare. När USA satte fart hängde Lettland inte med över huvud taget. Brock Nelson fick upprättelse efter sitt bortdömda mål och satte 2-1 sedan han fintat bort Merzlikins och lagt in pucken i mål. I slutet av perioden rann siffrorna sedan iväg. Tage Thompson utökade till 3-1 i powerplay efter en läcker backhand och sedan kom matchens delikatess med blott tolv sekunder kvar av andra perioden.

USA snurrade upp Lettland på läktaren helt med ett elegant klapp-klapp-spel där bröderna Jack och Quinn Hughes kombinerade och spelade till Matthew Tkachuk som gav tillbaka pucken till Jack Hughes. Lillebror Hughes passade sedan över till Brock Nelson som kunde lägga in pucken i ett öppet mål för hans andra mål i matchen. Det var OS klart snyggaste mål så här långt och ställningen var alltså 4-1 efter två perioder. Skotten i mittperioden var hela 17-2 till USA.

När den tredje perioden började klev Lettlands målvakt Elvis Merzlikins av och in kom i stället Arturs Silovs mellan stolparna. Silovs fick dock inte hålla nollan speciellt länge. USA fick ett tidigt powerplay och då kunde storstjärnan Auston Matthews spräcka sin målnolla i OS efter assist av Jack Eichel.

5-1 blev också slutresultatet för guldkandidaten USA som nu också har fått en fin start på OS i Milano.

Lettland – USA 1–5 (1-1,0-3,0-1)

Lettland: Renars Krastenbergs.

USA: Brock Nelson 2, Brady Tkachuk, Tage Thompson, Auston Matthews.

