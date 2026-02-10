Reglerna NHL-spelarna måste anpassa sig till i OS

Ishockey i OS är ett helt annat djur än i NHL. Samma sport – men med ett regelverk som förändrar allt från fysisk spelstil och målvaktsspel till förlängningar och straffläggningar. Inför vinter-OS i Milano Cortina går vi igenom de viktigaste skillnaderna du behöver ha koll på när världens bästa spelare kliver in i IIHF:s regelbok.

Många av spelarna får räkna med andra regler i OS jämfört med vad de är vana vid. Foto: REUTERS/Brian Snyder

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Alla som följer internationell ishockey vet att turneringar som vinter-OS döms väldigt annorlunda jämfört med NHL.Ishockey i OS är ett helt annat djur än i NHL. Samma sport – men med ett regelverk som förändrar allt från fysisk spelstil och målvaktsspel till förlängningar och straffläggningar. Inför vinter-OS i Milano Cortina går vi igenom de viktigaste skillnaderna du behöver ha koll på när världens bästa spelare kliver in i IIHF:s regelbok.

Internationella ishockeyförbundets (IIHF) regelbok används i större delen av världen, medan NHL tillåter ett betydligt mer fysiskt spel. Det kan leda till fler upplevda bedömningsfrågor och kontroverser. Samtidigt kritiseras IIHF ofta för att hämma spelets naturliga flyt genom att vara alltför strikt i sin bedömning av närkamper.

Det är också värt att notera att domarkåren kommer att bestå av både traditionella IIHF-domare och NHL-domare.

Oavsett vilket regelverk man föredrar gäller samma sak: regler är regler. Deltar du i vinter-OS är det IIHF:s direktiv som gäller. Med utgångspunkt i IIHF:s regelbok – här är de tydligaste skillnaderna mellan det du ser vecka efter vecka i NHL och det som väntar under vinter-OS i Milano Cortina den 11–22 februari.

Slagsmål

NHL:

Fem minuters utvisning (major). Spelarna får stanna kvar i matchen.

OS:

Automatisk matchstraff/utvisning. Ytterligare avstängning kan utdömas efter IIHF:s bedömning.

Målvaktstrapezoiden

NHL:

Målvakter får endast spela pucken inom den markerade trapezoiden bakom målet. Spel i hörnen leder till utvisning.

OS:

Ingen trapezoid. Målvakter får spela pucken fritt bakom mållinjen – precis som i NHL före lockouten 2004–05.

Förlängningsformat

Gruppspel:

NHL spelar 3-mot-3 i fem minuter före straffar under grundserien. Samma upplägg gäller i IIHF-dömda matcher i gruppspelet.

Kvartsfinal/Semifinal:

NHL använder 20 minuter 5-mot-5 sudden death. I OS spelas i stället 10 minuter 3-mot-3, följt av straffar vid behov.

Final:

OS spelas med obegränsat antal 20-minutersperioder 3-mot-3 tills ett mål görs – inga straffar alls.

Poängsystem

NHL:

Två poäng för seger (oavsett om den kommer i ordinarie tid, förlängning eller straffar), en poäng för förlust i OT/straffar, noll poäng för förlust i ordinarie tid.

OS:

Tre poäng för seger i ordinarie tid, två poäng för seger i OT/straffar, en poäng för förlust i OT/straffar, noll poäng för förlust i ordinarie tid.

Truppstorlekar

NHL:

20 spelare per match (18 utespelare, två målvakter). Vanligtvis 12 forwards, sex backar och två målvakter.

OS:

22 spelare per match (20 utespelare, två målvakter). Vanligtvis 13 forwards, sju backar och två målvakter. Matchtruppen måste lämnas in minst 60 minuter före nedsläpp.

Säkerhet och regelbrott

Tacklingar mot huvudet:

Domaren gör en bedömning i varje situation, men ett matchstraff och automatisk game misconduct är ofta slutresultatet.

Icing:

Båda använder numera hybrid-icing, men IIHF-domare tenderar att blåsa av betydligt snabbare om det inte är en tydlig kamp om pucken.

Regler för målgården:

I OS blåses spelet ofta av om en anfallande spelare befinner sig i målgården – även utan kontakt med målvakten – och tekningen flyttas då ut ur zonen.

Straffläggning

NHL:

Tre skyttar per lag. Därefter får ingen spelare skjuta igen förrän hela laget har deltagit.

OS:

Fem skyttar per lag. Efter de första fem rundorna kan tränaren välja samma spelare om och om igen – som när USA:s forward T.J. Oshie satte fyra av sex straffar mot Ryssland 2014.