Ryska stjärnans sorg inför OS: ”Alla är taggade utom vi”

Ännu är inte Ryssland eller Belarus tillbaka i internationella ishockeytävlingar.

Det blir därmed inget OS för de ryska stjärnorna i NHL.

Men att tävla under neutral flagg hade de gärna gjort.

– 99% av oss hade nog tackat ja till det. Vår nationalsång är något vi kan sjunga i omklädningsrummet, säger Nikita Zadorov.

Nikita Zadorov. Foto: Bildbyrån

Ryssland får inte tävla i OS efter invasionen av Ukraina. Kriget pågår för fullt även fyra år efter sin start och under 2025 kom beskedet att man inte skulle återintegreras i vinter-OS efter fyra år.

Med veckor kvar sörjer flera ryska stjärnor det faktumet.

– Vi hade hoppats på att få spela det här OS, men så blev det inte och det är tufft. Men jag förstår var de kommer ifrån och kriget pågår och allt. Det kommer sanktioner med det, säger Boston Bruins-spelaren Nikita Sadorov till ESPN.

”Det är tufft just nu”

Vidare har Columbus Blue Jackets-forwarden Kirill Marchenko uttalat sig.

– Ja, det är tufft just nu. Alla är taggade inför OS utom vi, säger han till ESPN.

– Vi hade så klart älskat att vara på OS, Ryssland hade haft ett grymt bra lag.

Därmed får ryska stjärnor vänta minst 16 år mellan senaste OS-tillfället 2014 och det tidigaste möjliga som kommer härnäst, 2030, för att kunna spela OS-hockey. I alla fall i en turnering med NHL-spelare.

Zadorovs lösning: Spel under neutral flagg

Zadorov sörjer det.

– Jag känner att om NHL hade haft deras egen turnering och hade bjudit in Ryssland och sagt att vi får spela under neutral flagg.

– Då hade 99% av oss i NHL tackat ja. I slutet av dagen vet vi vilka vi är och att vi är ryssar. Vi vet var vi kommer ifrån och kan sjunga vår nationalsång i omklädningsrummet. Man vill ju spela med och mot de bästa landslagen.

Under gårdagen kom IOK:s plan för hur Ryssland kan återintegreras i OS.




