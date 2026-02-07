RÖNNKVIST: Viktiga svar – det kommer betyda mycket resten av OS

Damkronorna har fått en stark start på OS efter vinster mot Tyskland och Italien.

Ronnie Rönnkvist menar att det är viktigt för Sverige att ha fått tidig utdelning offensivt.

Bli plusmedlem – för tre kronor! Ta del av allt vårt premiummaterial hela februari, till ett riktigt superpris (ord.pris 79kr/mån).

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Damkronorna |

Om Sverige mot Tyskland var viktigaste matchen i grundserien var nog mötet med Italien den svåraste. Visst är Tyskland ett bättre lag än Italien, men 10 000 italienska fans på läktaren samt ett lag innehållande en rad spelare med dubbelt pass, alltså både italienskt och kanadensiskt.

Inledningsvis brann verkligen Italien av inramningen och Sverige trycktes faktiskt tillbaka till och från, men Jessica Adolfssons 1-0 mål i mitten av första perioden var förlösande. Efter det målet var det mer att Italien sprattlade till då och då.

Hur var då Sveriges prestation och hanteringen av publiktrycket? Om vi tar publiktrycket och inramningen så märktes det stundtals i början av matchen. Efter 1-0 hittade nog man mest kraft från det. Kul också att det var så pass mycket folk på matchen.

Hanna Olsson var en av de offensiva spelarna som klev fram för Damkronorna. Foto: Ronnie Rönnkvist