All Star-målvakten nobbar OS – för KHL-spel

Patrik Rybár blev stor hjälte när Slovakien tog brons vid OS 2022.

Men nu nobbar målvakten OS 2026 – för att stanna kvar i KHL.

Patrik Rybár tackar nej till OS-spel – för att stanna i KHL. Foto: REUTERS/Brian Snyder

När Slovakien presenterade sin trupp till OS i Milano saknades målvakten Patrik Rybár. 32-åringen, som spelade VM för Slovakien så sent som i fjol, var överraskande nog utanför truppen. I stället plockade Slovakien ut Samuel Hlavaj, Adam Gajan och Stanislav Skorvanek som sina tre målvakter till OS.

Patrik Rybár spelar till vardags i KHL med den kinesiska klubben Shanghai Dragons – som dock spelar sina hemmamatcher i ryska St. Petersburg. Det är däremot inte därför som Slovakien lämnar Rybár utanför truppen eftersom att landslaget inte stoppar KHL-spelare. Slovakien plockade nämligen ut tre KHL-spelare i sin OS-trupp i form av backen Martin Gernát och forwardsduon Adam Liska och Adam Ruzicka.

Patrik Rybár tackar nej till OS-spel med Slovakien

Nu öppnar Rybár själv upp om anledningen till att han inte är med i Slovakiens OS-trupp. Enligt målvakten ska han nämligen ha tackat nej till OS-spel – för att i stället stanna och spela för Shanghai Dragons. KHL har nämligen inte uppehåll under OS och Rybár ska därför ha valt att inte åka till Milano då han inte vill missa några matcher med klubblaget.

– Representanter från det slovakiska landslaget kontaktade mig om OS, men vi bestämde att jag skulle stanna här hos Shanghai och hjälpa laget eftersom vi just nu jagar en slutspelsplats. Sedan finns det inte heller några tydliga regler mellan IIHF och KHL gällande inbjudningar till OS. Därför är det bättre att jag stannar här, säger målvakten till nyhetsbyrån TASS, vilket har rapporterats av flera medier i Slovakien.

Patrik Rybár var förstemålvakt för Slovakien vid OS i Peking 2022. Han hade otroliga 96,6 i räddningsprocent och 0,86 GAA på sex matcher under OS där han bland annat blev hjälte för Slovakien i kvartsfinalen mot USA samt höll nollan i bronsmatchen mot Tre Kronor när Slovakien tog en historisk OS-medalj. Efteråt blev Rybár uttagen till All Star-laget i OS. Under sin karriär har Rybár gjort fyra VM-turneringar för Slovakien. Han var senast med och spelade i Stockholm 2025 där han bland annat vaktade kassen i Slovakiens 5-0-förlust mot Sverige.

Source: Patrik Rybár @ Elite Prospects