SHL-stjärnorna tar plats i OS-truppen – får möta Sverige

Det blir sju SHL-spelare i OS. Det står klart efter att Slovakien tagit ut två spelare hemmahörande i Sverige.

Peter Cehlárik och Oliver Okuliar spelar OS.

Foto: Bildbyrån.

Damian Clara, Frederik Dichow, Michal Kempny, Mikkel Aagaard och David Tomasek var uttagna sedan tidigare. Nu står det klart att ytterligare två SHL-spelare kommer få spela OS.

Det rör sig om Slovakiens Peter Cehlárik (Leksand) och Oliver Okuliar (Skellefteå), som båda blev uttagna till turneringen. Dessa båda kommer därför få möta Tre Kronor i gruppavslutningen den 14:e februari klockan 12:10. De övriga två lagen i gruppen är Finland och Italien. Alla lag möter de andra lagen i gruppen en gång var. De tre gruppvinnarna – laget som slutar etta i vardera av de tre grupperna – går direkt till kvartsfinal. Dessutom går det bästa andraplacerade laget (av de tre andralagen) direkt till kvartsfinal. De övriga åtta lagen (de två övriga andralagen plus alla tre tredje- och fjärde­placerade lag) spelar en kvalificeringsomgång för att ta sig till kvartsfinal.

Cehlarik, som spelade OS redan 2022, har gjort 4+17 på 32 matcher för Leksand under säsongen, medan Okuliar gjort 13+9 på 33 matcher för Skellefteå.

Har sex NHL-spelare i truppen

Slovakien har bara sju spelare som fått speltid i NHL den här säsongen. Samtliga dessa utom en är uttagna: Samuel Honzek. Han är skadad.

De övriga, som är uttagna, är backarna Simon Nemec, Erik Cernak och Martin Fehervary samt forwards Dalibor Dvorsky, Juraj Slafkovsky och Pavel Regenda.

För svenska hockeyföljare sticker förstås Marek Hrivik och Libor Hudacek ut, utöver de tidigare nämnda namnen.

Slovakien tog brons vid OS 2022 efter att ha besegrat Tre Kronor i bronsmatchen. Den turneringen blev det stora genombrottet för Juraj Slafkovsky, som senare gick etta i draften.

Slovakiens trupp i OS 2026

Målvakter:

Samuel Hlavaj

Adam Gajan

Stanislav Skorvanek

Backar:

Peter Ceresnak

Erik Cernak

Martin Fehervary

Martin Gernat

Michal Ivan

Patrik Koch

Martin Marincin

Simon Nemec

Forwards:

Peter Cehlárik

Dalibor Dvorsky

Marek Hrivik

Libor Hudacek

Milos Kelemen

Adam Liska

Oliver Okuliar

Martin Pospisil

Pavol Regenda

Adam Ruzicka

Juraj Slafkovsky

Matus Sukel

Samuel Takac

Tomas Tatar