Sam Hallams kritik: ”De ville hålla spänningen vid liv”

Trots en 5–2-seger med 60 skott framåt var Sam Hallam inte helt nöjd på en punkt efter OS-premiären mot Italien.

– Det är såna uppenbara fasthållningar och hakningar som är spelförstörande, säger förbundskaptenen till Expressen om matchens domare.

Sam Hallam uttalar sig om OS-premiärens domare. Foto: Bildbyrån (montage).

Tre Kronor fick en vinnande start på OS 2026, och satte ett nytt mästerskapsrekord i antal skott (60). Men i antalet utvisningar syntes inte dominansen.

När förbundskapten Sam Hallam kom till mixade zonen efter 5–2-segern mot Italien riktade han kritik mot mötets domare.

– Jag tycker vi ska ha minst tre, fyra powerplay mer än vad vi får. Uppenbara situationer där vi hade kunnat döda matchen. Nu fick vi slita lite och det var bra. Vi kommer inte spela en match som den här under resten av turneringen, säger han till Expressen och fortsätter.

– Det är såna uppenbara fasthållningar och hakningar som är spelförstörande, det är så Italien håller sig kvar i matchen.

Hallam: ”De ville hålla spänningen vid liv”

Italiens enda utvisning kom i den första perioden, en slashing på Dustin Gazley, och följdes snabbt av 1–1 för Sverige – i numerärt överläge.

– Det verkar som att de ville hålla spänningen vid liv, säger även Hallam till Aftonbladet.

Förbundskaptenen menar samtidigt att han inte är orolig för något liknande senare i turneringen. Detta då de inte väntar sig en sådan stor nivåskillnad mellan lagen. Gällande responsen från domarna säger Hallam följande, till Expressen.

– Nej, nej. Det finns inget att säga där. Jag kan be honom vara bättre men det hjälper ju inte.

– Vi skulle också ha haft några utvisningar med oss, precis som Sverige, svarar italiens finske coach Jukka Jalonen.

