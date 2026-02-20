Så spelas Kanada-Finland i OS-hockeyns semifinal

Det har blivit dags för semifinal mellan Kanada och Finland i OS 2026. Här går Anthony Trudeau igenom förutsättningarna inför matchen, där vinnaren ställs mot USA eller Slovakien i OS-finalen på fredag.

Connor McDavid och Devon Toews drabbar samman med Mikko Rantanens Finland i eftermiddagens OS-semifinal.

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och översatt till svenska.

🏒: Kanada-Finland

⏰: 16:40 svensk tid

📍: PalaItalia Santa Giulia (Kapacitet: 12000 åskådare)

📺: 16:00 TV12/TV4 Play

📺: 16:30 HBO Max

Så tog sig Kanada och Finland till OS-semifinal

Kanada överlevde sin kvartsfinal mot Tjeckien – men det satt hårt inne. Kanadensarna tog ledningen tidigt genom Macklin Celebrini och hade säkert föreställt sig en repris på 5–0-segern mot tjeckerna tidigare i turneringen. I stället såg superstjärnan David Pastrnak och den rutinerade Ondrej Palat till att ge Tjeckien ledningen i första respektive tredje perioden.

Martin Necas fortsatte att plåga det kanadensiska försvaret, och farligheterna var lika jämnt fördelade som siffrorna på tavlan. Till slut räddades Kanada av avgörande insatser från Jordan Binnington och Mitch Marner i en 4–3-seger efter förlängning. Nu måste lättnaden efter en nära kollaps bytas mot fullt fokus inför nästa test – Finland.

Finland behövde i sin tur också förlängning för att ta sig vidare, då man slog Schweiz, som slutade femma i gruppspelet och av många sågs som en potentiell skräll. Finländarna var kanske mindre överraskade över motståndet än Kanada var i sin match, men blev ändå frustrerade när den schweiziske målvakten Leonardo Genoni länge höll nollan och 2–0-ledningen intakt.

Med sex minuter kvar av ordinarie tid bröt Sebastian Aho dödläget med ett lurigt avslut, innan den spelskicklige backen Miro Heiskanen kvitterade i spel sex mot fem och tog luften ur Schweiz. I förlängningen klev Artturi Lehkonen fram med ännu ett av sina avgörande mål och skickade Finland till semifinal.

Connor McDavid står på en svit med poäng i 20 raka matcher.

Senaste mötet i best-on-best: Kanada-Finland

Senaste mötet mellan två lag med helt olika dynamik skedde i 4 Nations Face-Off. Då gick Kanada upp i en 4–0-ledning genom mål av Connor McDavid, Nathan MacKinnon (två gånger) och Brayden Point, som missar OS på grund av skada.

Med mindre än sju minuter kvar såg Kanada ut att gå mot en komfortabel seger – men mål av Esa Lindell och lagkaptenen Mikael Granlund (två gånger) reducerade till 4–3. Kanada säkrade till slut segern med ett mål i tom bur av Sidney Crosby, men hade Finland kvitterat och tagit matchen till förlängning hade Kanada missat finalen. En dyrköpt påminnelse om att aldrig underskatta ett så skickligt och motståndskraftigt lag.

Interna poängligorna

Kanada

Connor McDavid, F: 4 matcher, 2 mål, 9 assist, 11 poäng Macklin Celebrini, F: 4 matcher, 5 mål, 4 assist, 9 poäng

T3. Nathan MacKinnon, F: 4 matcher, 3 mål, 3 assist, 6 poäng

T3. Sidney Crosby, D: 4 matcher, 2 mål, 4 assist, 6 poäng Mitch Marner, F: 4 matcher, 1 mål, 4 assist, 5 poäng

Finland

T1. Mikko Rantanen, F: 4 matcher, 1 mål, 4 assist, 5 poäng

T1. Artturi Lehkonen, F: 4 matcher, 2 mål, 3 assist, 5 poäng

T2. Sebastian Aho, F: 4 matcher, 3 mål, 1 assist, 4 poäng

T2. Joel Armia, F: 4 matcher, 2 mål, 2 assist, 4 poäng

T2. Kaapo Kakko, F: 4 matcher, 2 mål, 2 assist, 4 poäng

Kanada

Onsdagens kvartsfinal var första gången i turneringen som Kanada verkligen pressades. Kombinationen Celebrini–MacKinnon–McDavid, tre av NHL:s fyra främsta poängplockare, har annars avgjort matcherna innan det hunnit bli dramatiskt.

MacKinnons lagkamrater i Colorado Avalanche, Cale Makar och Devon Toews, utgör ett lika svårstoppat backpar. Toews spelar ofta den mer defensiva rollen bredvid den offensivt briljante Makar, men det var hans skott från blålinjen som Nick Suzuki styrde in till 3–3 i kvartsfinalen.

Jordan Binnington släppte in tre mål mot Tjeckien men stärkte sitt rykte som en målvakt för de stora matcherna när han stoppade Necas i ett friläge sent i matchen och räddade Radim Simek i förlängningen. Oavsett om han borde ha startat matchen från början eller inte – nu har han förtjänat förtroendet.

Finland

Finlands styrka ligger i kemin och bredden – laget har en poängspelare per match på samtliga fyra kedjor. Samtidigt behöver Mikael Granlund, Roope Hintz och Mikko Rantanen – som tidigare utgjorde delar av Dallas ”Finnish Five” tillsammans med Heiskanen och Lindell – kliva fram i en match av denna dignitet.

Aho och Lehkonen har redan levererat, och Anton Lundells starka checkingkedja lär få fullt upp med McDavid. Heiskanen, Lindell och det resliga andra backparet Nikko Mikkola och Rasmus Ristolainen bildar en underskattad defensiv kärna. Men känslan är att Finland även behöver en inspirerad insats från arbetsmyran Juuse Saros i mål för att försvara sitt OS-guld.

Brännande frågor

Kanada: Är bredden på backsidan ett problem?

Det är tydligt att Kanada inte fått tillräcklig produktion från kedjorna bakom McDavid och Crosby (som väntas ersättas av Nick Suzuki mellan Marner och Mark Stone). Men hur ser det ut bakom Makar och Toews? Thomas Harley var den enda andra backen som spelade över 20 minuter i onsdagens förlängningsmatch, och övriga backpar såg osäkra ut mot Pastrnak och Necas. Mot Finlands aggressiva forecheck blir det knappast enklare.

Finland: Kan erfarenhet vara nyckeln mot McDavid?

Att stoppa en motiverad nummer 97 har varit en nästan omöjlig uppgift de senaste två och ett halvt åren – med ett undantag: Florida Panthers. Finland har två tredjedelar av Panthers hårt arbetande checkingkedja samt en 198 centimeter lång defensiv specialist i Mikkola. Lundell, Mikkola och Eetu Luostarinen har mer erfarenhet av att möta McDavid än de flesta. Kanske kan de, genom att matchas hårt mot McDavid och Celebrini, sätta press på Kanadas hittills anonyma tredjekedjor.

Tipset: Kanada-Finland

Bli inte förvånad om Kanada i efterhand tackar Tjeckien för att ha blottlagt flera svagheter. Att rätta till problemen med breddscoring och defensiv struktur inför medaljmatcherna kan göra laget ännu mer svårstoppat.

Men bli heller inte förvånad om Finland hittar fler sprickor i rustningen. Även om Kanada är favoriter lär inget komma gratis mot ett hårt arbetande Finland som i praktiken spelat med kniven mot strupen sedan den tidiga förlusten mot Slovakien.

Tips: Kanada vinner med 4–2.