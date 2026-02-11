OS i Sotji 2014 – Silversötma och dopingkaos

Ett skadeskjutet Tre Kronor imponerade och tog sig till OS-final mot Kanada. Men bara timmar före nedsläpp kom chockbeskedet: Superstjärnan Nicklas Bäckström hade fastnat i ett dopingprov och stoppades från spel i finalen. Idag minns vi tillbaka på den senaste OS-turneringen då NHL-spelarna fick deltaga.

Skademardrömmen som inledde turneringen.

Slog ut värsta rivalen.

Beskedet som chockade hockeyvärlden.

Bäckströms sorg.

Kaoset.

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Tre Kronor – som då enbart gick under namnet Sverige – deltog för första gången i OS-sammanhang 1920 i Antwerpen. Då hade ännu inget officiellt seriespel tagit fart i landet. Sverige skickade dit ett gäng bandyspelare och var nära att faktiskt ta medalj. Tyvärr förlorade man den sista matchen mot Tjeckoslovakien och slutade fyra. Matcherna spelades i Ispalatset och var 2 x 20 minuter långa. De stora stjärnorna var Nisse Molander från Berliner SC och Götas Erik ”Burret” Burman.

”Tyvärr blev jag sjuk under OS 1920 och fick tillbringa större delen av turneringen mellan lakanen”, har Nils Molander tidigare berättat. Kanske var det också anledningen till att Sverige inte fick med sig någon medalj.

Den första OS-medaljen i ishockey plockade Sverige hem åtta år senare. Spelen avgjordes i S:t Moritz och Tre Kronor tog silver. Kanada vann guldet. Gustaf ”Lulle” Johansson gjorde flest mål i det svenska laget – fem stycken.

Under åren som följde fanns det ständigt, och framför allt vart fjärde år, en flitigt återkommande debatt om NHL-proffsens vara eller icke vara i OS. Det skulle dröja till 1998 innan den första turneringen där alla de bästa spelarna deltog. Därefter har fem OS-turneringar spelats där världens bästa varit samlade.

I en serie kommer hockeysverige.se minnas tillbaka på dessa turneringar, men också på när Damkronorna tog sina båda medaljer 2002 och 2006.

Sotji 2014

Ryska Sotji var spelplats för Olympiska spelen 2014. Det här var, fram till finalen, en av bästa prestationer ett svenskt landslag gjort i en OS-turnering. Givetvis sticker gulden 1994 och 2006 ut lite extra, men att nå final mot Kanada var såklart starkt och imponerande. Det här var dessutom senaste gången våra NHL-spelare kom hem för OS-spel. I laget fanns bland andra Daniel Alfredsson, Henrik Zetterberg, Erik Karlsson, Nicklas Bäckström, Gabriel Landeskog, Daniel Sedin och inte minst Henrik Lundqvist. Dock skulle förberedelserna inför finalen bli kaotisk, men det återkommer vi till.

Tre Kronor var indelade i en grupp tillsammans med Tjeckien, Schweiz och Lettland. Sverige inledde mot tuffaste motståndet i gruppen, Tjeckien i Bolsojs Ispalats. Värt att nämna är vid OS 1998, det vill säga första gången NHL-spelarna var med hette en av guldvinnarna Jaromir Jagr. Så här 18 år senare var han åter med i det tjeckiska laget. Dessutom Petr Nedved som spelade för Kanada vid OS 1994 i Lillehammer. Alltså 20 år tidigare.

Henrik Lundqvist stod i målet för Sverige i premiären och även samtliga övriga matcher. 4.07 in i andra perioden hade Tre Kronor ledningen med 4-0 efter två mål av Erik Karlsson och ett var från Patrik Berglund och Henrik Zetterberg. Tjeckerna genom Marek Zidlicky och Jaromir Jagr gjorde två mål. I tredje periodens andra del drog Sverige på sig ett par utvisningar, men Henrik Lundqvist och Tre Kronor vann med 4-2. Det här skulle visa sig bli lagkaptenen Henrik Zetterbergs enda match i turneringen. En tung smäll, med tanke på att de redan tappat en stjärncenter i form av Henrik Sedin som tvingades tacka nej till turneringen på grund av skada.