OS-hockey idag: Bronskandidaterna gör upp

OS-invigningsdag och två nya matcher i damturneringen på schemat. Kan Frankrike studsa tillbaka efter stjärnsmällen mot Italien – och är Tjeckien eller Schweiz den mest legitima medaljkandidaten. Fredagens matcher i OS 2026 ger svar på dessa frågor.

Kan Aneta Tejralova och Klara Peslarovas Tjeckien studsa tillbaka efter 1–5-förlusten när Schweiz står för motståndet i dag?

Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Damkronorna |

Vi kliver in i OS andra dag – eller den första riktiga dagen om man så vill. Efter gårdagens tjuvstart bjuder fredagen på OS-invigning 20.00 på San Siro i Milano.

Innan dess spelas det två matcher i damturneringen där Frankrike ställs mot Japan i sin andra match efter att ha förlorat mot Italien med klara 4–1 i premiärmatchen i Grupp B, där de svenska Damkronorna också spelar. För Japan är det första matchen i turneringen.

I Grupp A får Tjeckien chansen att slicka såren efter klara 1–5 mot guldfavoriten USA då man ställs mot Schweiz. Tillsammans med Finland anses dessa båda lag vara den största aspiranten på bronset bakom giganterna USA och Kanada. Kanske kan drabbningen mellan Tjeckien och Schweiz ge oss en fingervisning kring vilket lag som står längst fram i ledet. Schweiz besegrade Damkronorna med 4–2 i sin träningsmatch inför turneringen. Vid senaste vinter-olympiaden i Peking 2022 slutade Schweiz fyra efter förlust mot Finland i bronsmatchen (0–4).

Här har vi samlat all information inför dagens matcher i OS. Du hittar ännu mer läsning i hockeysverige.se:s OS-hubb.

Gårdagens resultat i OS 2026

Damer

Matcher i OS-hockey på tv idag (6/2)

Damer

12.10: Grupp B, Frankrike-Japan (TV4/HBO Max) – Milano Rho Ice Hockey Arena

14.40: Grupp A, Tjeckien-Schweiz (TV4/HBO Max) – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

Hur ser jag OS-hockey på tv?

Se sändande bolag per match ovan.

SVT och TV4 delar på fri-TV-rättigheterna för ishockeyn, både herrarnas och damernas turneringar.

Alla ishockeymatcher under OS 2026 kommer även att finnas tillgängliga via streaming på HBO Max.

Här hittar du ett fullständigt sändningsschema för samtliga gruppspelsmatcher i OS 2026.

OS-tabell damer

Grupp A

LAG M V F O MS P 🇺🇸 USA 1 1 0 0 5–1 3 🇨🇦 Kanada 0 0 0 0 0–0 0 🇨🇭 Schweiz 0 0 0 0 0–0 0 🇫🇮 Finland 0 0 0 0 0–0 0 🇨🇿 Tjeckien 1 0 1 0 1–5 0

Grupp B

LAG M V F O MS P 🇸🇪 Sverige 1 1 0 0 4–1 3 🇮🇹 Italien 1 1 0 0 4–1 3 🇯🇵 Japan 0 0 0 0 0–0 0 🇩🇪 Tyskland 1 0 1 0 1–4 0 🇫🇷 Frankrike 1 0 1 0 1–4 0

Alla lag i Grupp A går vidare till kvartsfinalerna. Från Grupp B går de tre bästa lagen vidare till kvartsfinal.

Poängligan OS-hockey (damer)

I vilka arenor spelas OS-ishockeyn?

Huvudarena: Milano Santagiulia Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: cirka 14,000 åskådare.

Alternativ arena: Milano Rho Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: 5 700 åskådare.

