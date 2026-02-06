OS-hockey idag: Bronskandidaterna gör upp
OS-invigningsdag och två nya matcher i damturneringen på schemat. Kan Frankrike studsa tillbaka efter stjärnsmällen mot Italien – och är Tjeckien eller Schweiz den mest legitima medaljkandidaten. Fredagens matcher i OS 2026 ger svar på dessa frågor.
Vi kliver in i OS andra dag – eller den första riktiga dagen om man så vill. Efter gårdagens tjuvstart bjuder fredagen på OS-invigning 20.00 på San Siro i Milano.
Innan dess spelas det två matcher i damturneringen där Frankrike ställs mot Japan i sin andra match efter att ha förlorat mot Italien med klara 4–1 i premiärmatchen i Grupp B, där de svenska Damkronorna också spelar. För Japan är det första matchen i turneringen.
I Grupp A får Tjeckien chansen att slicka såren efter klara 1–5 mot guldfavoriten USA då man ställs mot Schweiz. Tillsammans med Finland anses dessa båda lag vara den största aspiranten på bronset bakom giganterna USA och Kanada. Kanske kan drabbningen mellan Tjeckien och Schweiz ge oss en fingervisning kring vilket lag som står längst fram i ledet. Schweiz besegrade Damkronorna med 4–2 i sin träningsmatch inför turneringen. Vid senaste vinter-olympiaden i Peking 2022 slutade Schweiz fyra efter förlust mot Finland i bronsmatchen (0–4).
Här har vi samlat all information inför dagens matcher i OS. Du hittar ännu mer läsning i hockeysverige.se:s OS-hubb.
Gårdagens resultat i OS 2026
Damer
- Sverige – Tyskland 4–1
- Italien – Frankrike 4–1
- USA – Tjeckien 5–1
- Kanada – Finland uppskjuten till 12/2 p g a sjukdom i det finska laget
Matcher i OS-hockey på tv idag (6/2)
Damer
- 12.10: Grupp B, Frankrike-Japan (TV4/HBO Max) – Milano Rho Ice Hockey Arena
- 14.40: Grupp A, Tjeckien-Schweiz (TV4/HBO Max) – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
Hur ser jag OS-hockey på tv?
Se sändande bolag per match ovan.
SVT och TV4 delar på fri-TV-rättigheterna för ishockeyn, både herrarnas och damernas turneringar.
Alla ishockeymatcher under OS 2026 kommer även att finnas tillgängliga via streaming på HBO Max.
Här hittar du ett fullständigt sändningsschema för samtliga gruppspelsmatcher i OS 2026.
OS-tabell damer
Grupp A
Grupp B
|LAG
|M
|V
|F
|O
|MS
|P
|🇸🇪 Sverige
|1
|1
|0
|0
|4–1
|3
|🇮🇹 Italien
|1
|1
|0
|0
|4–1
|3
|🇯🇵 Japan
|0
|0
|0
|0
|0–0
|0
|🇩🇪 Tyskland
|1
|0
|1
|0
|1–4
|0
|🇫🇷 Frankrike
|1
|0
|1
|0
|1–4
|0
Alla lag i Grupp A går vidare till kvartsfinalerna. Från Grupp B går de tre bästa lagen vidare till kvartsfinal.
Poängligan OS-hockey (damer)
I vilka arenor spelas OS-ishockeyn?
- Huvudarena: Milano Santagiulia Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: cirka 14,000 åskådare.
- Alternativ arena: Milano Rho Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: 5 700 åskådare.
När spelas OS-finalen i ishockey 2026?
- OS-finalen för damer spelas torsdagen den 19 februari 2026 klockan 19:10.
- OS-finalen för herrar spelas söndagen den 22 februari 2026 klockan 14:10.
