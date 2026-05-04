Stjärnbacken lämnar AIK

Simon Åkerström lämnar AIK efter två säsonger. Stjärnbacken gjorde 45 poäng på 54 matcher den här säsongen.

Simon Åkerström under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan AIK och Västerås den 19 september 2025 i Stockholm.

AIK bygger om efter kvartsfinaluttåget och nu står det klart att Simon Åkerström lämnar klubben. Backen anslöt till Gnaget efter en framgångsrik säsong med Tingsryd. Under sina två säsonger i klubben har han varit en av Hockeyallsvenskans bästa offensiva backar. Båda säsongerna i AIK blev det 37 poäng i grundserien.

Under årets slutspel mot MoDo klev han även fram med åtta poäng på sex matcher.

Men med ett utgående kontrakt står det nu klart att det inte blir någon fortsättning. Under måndagen meddelade AIK att parterna går skilda vägar.

Simon Åkerström har förutom Tingsryd och AIK även representerat Västerås och Björklöven i Hockeyallsvenskan. Han har även gjort en SHL-match med Malmö på lån. Fyllda 30 år återstår det nu att se var karriären fortsätter. Tidigare har han även gjort en säsong i Finland.

