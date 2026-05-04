Från tränarduo i Mora – till dubbla guld: ”Man blir ju tårögd”

I lördags blev Daniel Hermansson svensk mästare med Skellefteå, samtidigt som Johan Rosén blev världsmästare med U18-landslaget. De båda vann därmed varsina guld – åtta år efter att de tränade Mora tillsammans i SHL.

En som följde båda gulden extra noga var Peter Hermodsson – han som plockade upp duon den där säsongen.

— Det var egentligen inte schysst av mig att lyfta upp dem i det läget, berättar 59-åringen för Hockeysverige.se.

Daniel Hermansson och Johan Rosén har tagit olika vägar till ett guld.

Lördag den 2 april kommer för alltid att vara inskriven i historieböckerna både i Skellefteå och i svensk ishockey. Västerbottningarna bärgade sitt femte SM-guld genom tiderna samtidigt som Småkronorna vann U18-VM för tredje gången. Båda gulden kom inom loppet av ett par timmar. Där guldjublet uppe i Skellefteå följdes av blågul eufori nere i Trencin, Slovakien.

En som följde båda matcherna noga var Peter Hermodsson. Den tidigare Mora-profilen har jobbat nära båda huvudtränarna i flera år.

Det var också han som lyfte upp Johan Rosén och Daniel Hermansson i Moras A-lag säsongen 17/18. Nu fick han, åtta år senare, se de båda fira ett guld som huvudtränare.

— Det var väl enbart glädje och man följer dem ju och ser alla matcher. Jag är inte förvånad att det går bra för grabbarna. Det är bra människor i grund och botten. De står för ett jäkligt bra ledarskap. Sen är de duktiga i sina kompetenser i det taktiska och hockeykunskap. Framför allt är de väldigt bra människor. I dag behöver du vara det som ledare, genuin. Jag är inte alls förvånad, jag har jobbat med dem i många år, säger Hermodsson.

Faktum är också att den säsongen i SHL med Mora var det första tränaruppdraget för Daniel Hermansson i hans karriär. Tillsammans med Johan Rosén fick han dubbelt ledarskap mitt under säsongen. Inför kvalet kom sedan Mats Lusth in och tog över som huvudtränare.

— Det var en situation vi hade den säsongen, det var egentligen inte schysst av mig att lyfta upp dem i det läget. Men jag visste vilka det var och vad de stod för. Jag bad att de skulle hjälpa oss men de hade inte bästa förutsättningarna med vad som fanns då. Sen var de inte huvudansvariga så de kanske inte fick göra som de ville göra fullt ut. De hanterade det bra.

”Vi som jobbade i klubben förstod”

Just Daniel Hermansson och Peter Hermodsson har jobbat med varandra i flera år. Under fem säsonger var de med och byggde upp ett Mora som år efter år skrällde i Hockeyallsvenskan och även var upp och vände i SHL. Just Hermansson var drivande i att skapa klubbens spelsystem och var även vital när det kom till scouting.

Under tre säsonger var han även juniortränare i klubben där de byggde upp ett starkt rykte om att vara en riktig plantskola.

— Om vi börjar med ”Hempa” är hans hockeykompetens… det är få jag har träffat som har det ögat för hockey. Det märkte vi och vi tog in honom tidigt, jag bildade en sportgrupp där han fick sitta med. Där tog ”Hempa” ett bra lead och var duktig på att hitta spelare och våra nyförvärv var välscoutade. Vi gick inte bom på någon spelare han var med och tog fram. Det var en uppsjö med spelare vi plockade då, säger Hermodsson.

Peter Hermodsson var under flera år Moras starke man.

Anton Heikkinen, Lukas Wernblom, Oskar Stål-Lyrenäs med flera blev succévärvningar som sedan dess har tagit steget till större klubbar och ligor. Där scoutingen och utvecklingen av spelarna gav Mora ett rykte som gjorde dem attraktiva hos agenter och spelare.

— Det var Hedberg, Lindmark, Peter Iversen, Hempa, Rosén och jag som satt i den där sportgruppen. Där ”Hempa” jobbade stenhårt med otrolig kunskap. Han har gjort mycket bra för klubben. De hade vårt juniorlag som att det var ett A-lag och körde dygnet runt med kvällsmöten och video. Jag har inte sett något J20-lag med så engagerade tränare.

Vann SM-guld – första säsongen i Skellefteå

Efter att ha tagit Mora till en semi- och en kvartsfinal som huvudtränare i A-laget valde Daniel Hermansson att lämna klubben. Valet föll då på stormakten i svensk ishockey, Skellefteå. Västerbottningarna var omöjliga att tas med under våren och gick hela vägen efter ett övertygande slutspel.

För Peter Hermodsson var det inte någon större överraskning att guldet kom redan under den första säsongen.

— Man visste att han skulle lyckas. Det som är bra med honom är att han inte haft för bråttom. Han har lärt sig varje nivå och allt runtomkring. När man är på junior får man sköta mycket bokningar, transporter och mycket annat. Det skapar en förståelse för hur hela klubben fungerar. Det har varit jäkligt lärorikt och det tror jag det är för alla människor. Han har också varit tydlig med att han vill uppåt och framåt. Vi som jobbade i klubben förstod att han inte skulle bli långvarig. Kul att det blir så när man ser att man har en extremt duktig medarbetare.

Skellefteås huvudtränare Daniel Hermansson jublar efter final fem i SHL mellan Skellefteå och Rögle den 2 maj 2026 i Skellefteå.

Vad sticker ut mest i hans coachning?

— Hockeysmart som fan. Han analyserar bra och fokuserar inte på domarna och står och skriker. Utan han är bra på att förändra matchbilder och på att coacha, det har att göra med hans smarthet. Man kan vara en bra tränare men man behöver inte vara en bra coach för det.

Vann Sveriges tredje U18-guld

På samma dag tog alltså även Johan Rosén guld med Småkronorna i Trencin. Efter att ha besegrat Slovakien med 4-2 var Sveriges tredje guld någonsin på U18-nivå säkrat.

Vad tänker du om Johans resa till U18-landslaget?

— Jag tycker att det passar honom bra. Han var junioransvarig i Mora och det är en kille som jobbar otroligt mycket med hjärtat. Han gillar det här med ungdomar och att få alla att må bra. När vi hade möten tänkte han alltid på individen. Jag är inte förvånad att Johan har valt att jobba med ungdomar och juniorer. Han var väldigt omtyckt bland ungdomarna här i Mora. Han tog även ansvar för skolbiten och har en helhet som är viktig för deras utveckling. Jag tror att han kan skapa en bra trygghet i sitt lag. Han är en lugn och sansad person.

De båda har nu tagit olika resor och varit i olika lag och roller sedan den där säsongen 17/18. Men under lördagen sammanstrålade deras öden igen när de fick vinna ett varsitt guld inom loppet av några timmar.

— Det är klart att jag tänker att det är fantastiskt roligt. Kul att se att de går bra för många som varit i Mora. Även ”Fabbe” Gunnarsson har fått jobb i Schweiz trots att han är ung. Det är flera andra som har lyckats bra. Det är många som är bra människor och kul att de lyckas, det är en ära att få ha jobbat med de här killarna.

Johan Rosén är huvudtränare för U18-landslaget.

Peter Hermodsson satt bänkad hemma och kollade på båda matcherna. 59-åringen har varit borta från hockey sedan han lämnade Mora för tre år sedan. Men nu fick han bevittna sina adepter vinna två guld.

— Man blir ju tårögd och upprymd. Jag har varit ifrån hockeyn ett tag och det var kul att få tillbaka adrenalinet och känslan av ett omklädningsrum. Att få känna den där euforin som är så underbar i idrotten.

Har du haft någon kontakt med dem efter gulden?

— Jag har mer kontakt med ”Hempa”, måste jag säga. Vi hörs på SMS jag och Johan men sen är han i Mora nån gång ibland. Under säsong blir det bara SMS för jag vet hur mycket de jobbar. Men jag har gratulerat båda.