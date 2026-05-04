Olle Lycksell nobbar svensk återkomst.

Det har tisslat och tasslats om att Olle Lycksell kommer att lämna Nordamerika. Det har också rapporterats att 26-åringen ser ut att fortsätta i Schweiz och nobba SHL.

Nu är det också bekräftat.

Efter flera år i NHL och AHL är Olle Lycksell är klar för den schweiziska klubben Lugano.

– Olle är en offensiv forward som njuter av de bästa åren i sin karriär. Under de senaste fyra säsongerna har han kämpat för en plats i NHL och visat sig vara en stabil spelare. Han jobbar väldigt hårt och har en stark tävlingsanda. Jag ser fram emot att ha honom i vårt lag där han kommer att höja vår kvalitet, säger klubbens GM Janick Steinmann på lagets sociala medier.

Nu kommer Lycksell att spela under den svenska tränarduon bestående av huvudtränaren Tomas Mitell som assisteras av Stefan Hedlund.

Kontraktet sträcker sig över de tre kommande säsongerna.