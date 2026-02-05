Finlands mardröm: 14 (!) spelare i karantän

I kväll väntar match mot Kanada. Just nu har Finland 14 spelare i karantän där det nu är ett stort frågetecken kring kvällens match.

— Jag kan inte riskera mina spelare, säger huvudtränaren Tero Lehterä till TSN.

Finland har hela 14 spelare i karantän inför kvällens match mot Kanada.

Foto: Aron Broman / Bildbyrån.

Finland har en tuff situation inför OS-premiären mot Kanada i kväll. Inte nog med att de möter en av de stora förhandsfavoriterna. Halva laget är i karantän till följd av ett magvirus. Där alltså hela 14 spelare är osäkra inför matchen. Det kan göra ett Finland tvingas kasta in handduken och lämna walkover.

Smittan upptäcktes tidigt hos först fyra spelare.

Men nu har den siffran alltså växt rejält. Där det också är flera av lagets tilltänkta stjärnor som saknas.

Sanni Ahola, Sini Karjalainen, Elli Suoranta, Ronja Savolainen, Sanni Vanhanen, Jenniina Nylund, Julia Schalin, Viivi Vainikka, Emilia Vesa, Michelle Karvinen, Noora Tulus, Emma Nuutinen, Susanna Tapani och Julia Liikala är spelarna som är i karantän. Det rapporterar reportern Claire Hanna som jobbar för TSN.

— Det är en chans att om de spelar kommer de att influera Kanada och deras hälsa. Jag kan inte riskera mina spelare, säger huvudtränaren Tero Lehterä.

Det återstår nu att se hur situationen utvecklar sig. Klart är att det har varit en mardrömsförberedelse för finskorna.