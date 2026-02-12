OS-hockey idag: Superstjärnorna kliver in i OS

Det har blivit dags för Kanadas och USA:s stjärnspäckade lag att äntra OS-hockeyn i Milano. På torsdagen väntar några riktigt heta matcher – inte minst prestigemötet mellan Kanada och Tjeckien. Här är förutsättningar, tv-tider, tabeller och poängliga inför torsdagens OS-matcher.

Sidney Crosby och Connor McDavid är två av stjärnorna som kliver in i OS under torsdagen.

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Efter att Sverige och Slovakien gått segrande ur herrturneringens första matcher, är det dags för guldfavoriterna att kliva in i turneringen.

På torsdagen kommer många blickar att riktas mot Kanada och USA, de båda förhandsfavoriterna till guldet. För Kanada, med stjärnor som Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Cale Makar och evigt unge Sidney Crosby, väntar Tjeckien i en tuff premiärmatch. USA ställs å sin sida mot Lettland.

Utöver dessa matcher finns det även möjlighet att se Schweiz ta sig an Frankrike i grupp A och Tyskland, med Leon Draisaitl i spetsen, möter Danmark.

Dessutom spelas även den uppskjutna dammatchen mellan Kanada och Finland under torsdagen. Den skulle ha spelats för en vecka sedan, men fick skjutas upp efter att stora delar av det finska laget insjuknat. Det är en match som avgör vilket lag de svenska Damkronorna kommer att få möta i sin kvartsfinal.

Gårdagens resultat i OS 2026

Herrar

Matcher i OS-hockey på tv idag (12/2)

Damer

14:40: Grupp A, Finland – Kanada (SVT/HBO Max)

Herrar

12.10: Grupp A, Schweiz-Frankrike (TV4/HBO Max)

16.40: Grupp A, Tjeckien-Kanada (TV4/HBO Max)

21.10: Grupp C, Lettland-USA (TV4/HBO Max)

21.10: Grupp C, Tyskland-Danmark (SVT/HBO Max)

Hur ser jag OS-hockey på tv?

Se sändande bolag per match ovan.

SVT och TV4 delar på fri-TV-rättigheterna för ishockeyn, både herrarnas och damernas turneringar.

Alla ishockeymatcher under OS 2026 kommer även att finnas tillgängliga via streaming på HBO Max.

Här hittar du ett fullständigt sändningsschema för samtliga gruppspelsmatcher i OS 2026.

OS-grupper & tabell herrar

Grupp A:

Kanada

Tjeckien

Schweiz

Frankrike

Grupp B:

LAG M V F O MS P 🇸🇰 Slovakien 1 1 0 0 4–1 3 🇸🇪 Sverige 1 1 0 0 5–2 3 🇮🇹 Italien 1 0 1 0 2–5 0 🇫🇮 Finland 1 0 1 0 1–4 0

Grupp C:

USA

Tyskland

Lettland

Danmark

OS-tabell damer

Grupp A

LAG M V F O NS P 🇺🇸 USA 4 4 0 0 20–1 12 🇨🇦 Kanada 3 2 1 0 9–6 6 🇨🇿 Tjeckien 4 1 2 1 7–14 4 🇫🇮 Finland 3 1 2 0 3–8 3 🇨🇭 Schweiz 4 1 3 0 5–15 2

Grupp B

LAG M V F O MS P 🇸🇪 Sverige 4 4 0 0 18–2 12 🇩🇪 Tyskland 4 3 1 0 10–8 8 🇮🇹 Italien 4 2 2 0 9–11 6 🇯🇵 Japan 4 1 3 0 7–14 3 🇫🇷 Frankrike 4 0 3 1 4–13 1

* Sverige, Tyskland och Italien avancerar till kvartsfinal. Slutspelat för Japan och Frankrike.

Poängligan OS-hockey (herrar)

Poängligan OS-hockey (damer)

I vilka arenor spelas OS-ishockeyn?

Huvudarena: Milano Santagiulia Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: cirka 14,000 åskådare.

Alternativ arena: Milano Rho Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: 5 700 åskådare.

När spelas OS-finalen i ishockey 2026?