OS-hockey idag: Damkronorna tjuvstartar i Milano

Äntligen premiär för hockeyn i OS 2026. I dag tjuvstartar damturneringen med fyra matcher där Damkronorna möter Tyskland i sin första match, men där guldfavoriterna USA och Kanada också kliver in med matcher mot Tjeckien respektive Finland. Här finner du spelschema, tv-tider, gruppindelning och förutsättningar inför OS-hockeyn.

Felizia Wikner Zienkiewicz, Anna Kjellbin och Hanna Olsson kliver in i OS i dag.

Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN / kod CS / CS0847

OS är här!

En dag innan OS-invigningen, som officiellt öppnar vinterspelen i Milano och Cortina 2026, tjuvstartar damturneringen i ishockey med fyra matcher, där Sveriges möte med Tyskland är det som sticker ut för svenskt vidkommande. Här har vi samlat all information inför dagens matcher i OS. Du hittar ännu mer läsning i hockeysverige.se:s OS-hubb.

Matcher i OS-hockeyn idag (5/2)

Damer

12.10: Grupp B, Sverige -Tyskland (TV4/HBO Max) – Milano Rho Ice Hockey Arena

-Tyskland (TV4/HBO Max) – Milano Rho Ice Hockey Arena 14.40: Grupp B, Italien-Frankrike (SVT/HBO Max) – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

16.40: Grupp A, USA-Tjeckien (TV4/HBO Max) – Milano Rho Ice Hockey Arena

21.10: Grupp A, Finland-Kanada (SVT/HBO Max) – Milano Rho Ice Hockey Arena

Hur ser jag OS-hockey på tv?

Se sändande bolag per match ovan.

SVT och TV4 delar på fri-TV-rättigheterna för ishockeyn, både herrarnas och damernas turneringar.

Alla ishockeymatcher under OS 2026 kommer även att finnas tillgängliga via streaming på HBO Max.

Här hittar du ett fullständigt sändningsschema för samtliga gruppspelsmatcher i OS 2026.

OS-grupper damer

Grupp A

Kanada

USA

Finland

Tjeckien

Schweiz

Grupp B

Japan

Sverige

Tyskland

Italien

Frankrike

Alla lag i Grupp A går vidare till kvartsfinalerna. Från Grupp B går de tre bästa lagen vidare till kvartsfinal.

I vilka arenor spelas OS-ishockeyn?

Huvudarena: Milano Santagiulia Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: cirka 14,000 åskådare.

Alternativ arena: Milano Rho Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: 5 700 åskådare.

När spelas OS-finalen i ishockey 2026?