Så spelas Sverige-Tyskland i OS-hockeyn 2026

Det är dags för OS-premiär för Damkronorna, som i öppningsmatchen av OS 2026 möter Tyskland. En match som har stor betydelse för Damkronornas fortsatta medaljförhoppningar.

Damkronorna möter Tyskland i OS-premiären.

Foto: Bildbyrån.

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Damkronorna |

Efter en förlust i genrepet mot Schweiz är det äntligen dags för OS-premiär för Damkronorna. I premiären väntar Tyskland.

⏰: 12:10 svensk tid

📍: Milano Rho Ice Hockey Arena (Kapacitet för 5700 åskådare)

📺: 11.30-15.00, TV4/TV4 Play/HBO Max

Senaste mästerskapsmatcher mellan Sverige och Tyskland

Länderna möttes i VM förra året, och då vann Sverige med 5-2. De möttes även i VM 2024 och då vann Tyskland med 1-0. 2023 vann Tyskland med 6-2 och 2022 vann Sverige med 4-3 efter straffar.

Senast nationerna möttes i OS var 2014 och då vann Damkronorna med 4-0.

Hur ser jag Sverige – Tyskland på TV?

Det finns flera möjligheter att se matchen. Dels sänds den på TV4 klockan 11:30. Du kan även se matchen via TV4 Play från samma tid. Det går även att se matchen på HBO Max, som drar igång sändningarna klockan 11:50.

Vilka är reglerna i OS-hockeyn 2026?

Till skillnad från i herrturneringen är lagen i damturneringen uppdelade i två grupper, baserat på seedning. I Grupp A spelar de fem topprankade nationerna: Kanada, USA, Finland, Schweiz och Tjeckien. Samtliga dessa lag är redan klara för kvartsfinal men spelar om seedning.

I Sveriges grupp spelas de fem lägst rankade lagen. Förutom Damkronorna och Tyskland ingår Japan, Frankrike och Italien. Här går tre lag vidare.

Ettan i gruppen får möta trean i Grupp A i kvartsfinal, tvåan för möta tvåan i Grupp A och trean får möta ettan i Grupp A. Det är med andra ord viktigt för lagen i grupp B Att vinna gruppen, för att troligtvis slippa storfavoriterna USA och Kanada i kvartsfinal.

Eftersom Tyskland är det näst högst rankade laget i gruppen, bakom Sverige, kommer premiärmatchen betyda mycket för Damkronornas chanser att nå semifinal.

Hur har det gått för Sverige i OS?

1998 var första gången ishockey för damer fanns med på OS-programmet. Då slutade Sverige femma. 2002 tog de en historisk medalj efter att ha besegrat Finland i bronsmatchen. 2006 blev det ännu bättre. Då chockade Damkronorna hockeyvärlden genom att slå ut USA i semifinalen och ta ett sensationellt silver.

2010 och 2014 förlorade Sverige bronsmatchen mot Finland respektive Schweiz. 2018 och 2022 åkte Damkronorna ut i kvartsfinaler efter storförluster mot Finland respektive Kanada.

Hur spelar Damkronorna i OS 2026?

5 februari klockan 12:10 Sverige-Tyskland

7 februari klockan 14:40: Sverige-Italien

8 februari klockan 16:40: Frankrike-Sverige

10 februari klockan 12:10: Japan-Sverige

Vilka spelar för Sverige i OS?

Sverige har ett på pappret starkt lag i OS. Bland stjärnorna kan spelare som Emma Söderberg, Maja Nylén-Persson, Anna Kjellbin, Hanna Thuvik, Hanna Olsson, Hilda Svensson och Lina Ljungblom nämnas.

Målvakter

Emma Söderberg

Ebba Svensson Träff

Tindra Holm

Backar

Anna Kjellbin

Mira Jungåker

Maja Nylén Persson

Ida Karlsson

Jenna Raunio

Jessica Adolfsson

Linnéa Andersson

Forwards

Hanna Olsson

Sofie Lundin

Josefin Bouveng

Lina Ljungblom

Hilda Svensson

Nicole Hall

Lisa Johansson

Hanna Thuvik

Ebba Hedqvist

Mira Hallin

Sara Hjalmarsson

Thea Johansson

Felizia Wikner Zienkiewicz



