OS-hockey idag: Nu avgörs gruppspelet!

Vi har nått den sista dagen i OS 2026 för herrarnas gruppspel. Gruppettorna är redan klara – men nu får vi vet vilka Sverige möter i sin åttondelsfinal. Här är förutsättningar, tv-tider, tabeller och poängliga inför söndagen OS-matcher.

Leon Draisaitl och Tyskland får sitt gruppspelsöde beseglat under söndagen. Foto: REUTERS/Marton Monus

Tre Kronor lyckades inte hålla sin tremålsledning mot Slovakien, utan slutar trea efter slovakerna och Finland i grupp B trots gårdagens 5–3-seger. Vilka Sverige får möta i sin åttondelsfinal på tisdag avgörs under söndagen. Då spelas de avslutande gruppspelsmatcherna i Grupp A och C.

Kanada har redan dödat spänningen i Grupp A genom att köra över Tjeckien och Schweiz med sammanlagt 10–1. Där möts just Tjeckien och Schweiz i kampen om andraplatsen medan Kanada avslutar gruppspelet med att ställas mot jumbon Frankrike.

I Grupp C är USA redan klar gruppetta efter sina vinster mot Lettland och Danmark. Där har Lettland greppet om andraplatsen efter sin seger mot Tyskland, men måste ta poäng mot Danmark för att säkra den. Tyskland måste å sin sida slå USA för att hålla hoppet vid liv – om inte Danmark besegrar Lettland efter ordinarie speltid. Då räcker det med poäng för Tyskland.

De tre gruppettorna Kanada, Slovakien och USA ska ha sällskap direkt till kvartsfinal av den bästa grupptvåan. Där har Finland positionerat sig bra via en stark målskillnad (16–5) efter 11–0-segern mot Italien på lördagen. Kvartsfinalerna avgörs på onsdag, dagen efter åttondelsfinalerna.

Gårdagens resultat i OS 2026

Herrar

Sverige-Slovakien 5–3

Tyskland-Lettland 3–4

Finland-Italien 11–0

USA-Danmark 6–3

Damer

Kvartsfinaler

Kanada-Tyskland 5–1

Finland-Schweiz 0–1

Klart att USA ställs mot Sverige i första semifinalen och Kanada mot Schweiz i den andra.

Matcher i OS-hockey på tv idag (15/2)

Herrar

12.10: Grupp A, Schweiz-Tjeckien (SVT/HBO Max)

16.40: Grupp A, Kanada-Frankrike (SVT/HBO Max)

19.10: Grupp C, Danmark-Lettland (TV4/HBO Max)

21.10: Grupp C, USA-Tyskland (SVT/HBO Max)

Hur ser jag OS-hockey på tv?

Se sändande bolag per match ovan.

SVT och TV4 delar på fri-TV-rättigheterna för ishockeyn, både herrarnas och damernas turneringar.

Alla ishockeymatcher under OS 2026 kommer även att finnas tillgängliga via streaming på HBO Max.

Här hittar du ett fullständigt sändningsschema för samtliga gruppspelsmatcher i OS 2026.

OS-grupper & tabell herrar

Alla gruppettor plus bästa grupptvåan går direkt till kvartsfinal. Övriga åtta lag spelar åttondelsfinaler.

Grupp A:

LAG M V F O MS P 🇨🇦 Kanada 2 2 0 0 10–1 6 🇨🇭 Schweiz 2 1 1 0 5–5 3 🇨🇿 Tjeckien 2 1 1 0 6–8 3 🇫🇷 Frankrike 2 0 2 0 3–10 0

Grupp B:

LAG M V F O MS P 🇸🇰 Slovakien 3 2 1 0 10–8 6 🇫🇮 Finland 3 2 1 0 16–5 6 🇸🇪 Sverige 3 2 1 0 11–9 6 🇮🇹 Italien 3 0 3 0 4–18 0

Grupp C:

LAG M V F O MS P 🇺🇸 USA 2 2 0 0 11–4 6 🇱🇻 Lettland 2 1 1 0 5–8 3 🇩🇪 Tyskland 2 1 1 0 6–5 3 🇩🇰 Danmark 2 0 2 0 4–9 0

Poängligan OS-hockey (herrar)

Poängligan OS-hockey (damer)

I vilka arenor spelas OS-ishockeyn?

Huvudarena: Milano Santagiulia Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: cirka 14,000 åskådare.

Alternativ arena: Milano Rho Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: 5 700 åskådare.

När spelas OS-finalen i ishockey 2026?