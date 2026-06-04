En ny succéduo i Växjö? ”En trygghet för mig”

Matias Mäntykivi hoppas föra över sina poäng från Liiga till SHL. I Växjö finns dessutom något som kan tala för just det i form av Eemeli Suomi.

– Vi har varit bra vänner i flera år och det kommer bli en trygghet för mig, säger den nye centern till Smålandsposten.

Matias Mäntykivi och Eemeli Suomi återförenas i Växjö. Foto: Bildbyrån (montage).

”Han kan vara småful och använder en del fula knep.”

När Emil Sylvegård, i maj, gav en scoutrapport kring Växjö-värvningen Matias Mäntykivi var det så det lät i Smålandsposten. Den 24-årige centern var då presenterad på ett avtal till 2028, och därmed klar för spel i Sverige för första gången i sin karriär.

Nu har Ilves tidigare poängmaskin också uttalat sig om varför han nu valt SHL-klubben.

– Jag vill ta nästa steg i min karriär och tror helt enkelt att Växjö är det bästa stället för mig att göra det på, säger Mäntykivi till SMP och fortsätter.

– Lakers vill vinna och jag vill vinna. Av det jag vet så har de bra lag varenda år och jag ser det som en bra utmaning för min del.

Mäntykivi återförenas med Suomi: ”En trygghet”

I Växjö finns även något som talar för en snabb acklimatisering för Matias Mäntykivi. Nämligen vännen Eemeli Suomi som redan gjort ett år i den svenska klubben. De finska spelarna har dock inte bara spelat i samma lag tidigare. De har även gjort många matcher i samma kedja över sina fyra säsonger tillsammans.

– Vi har varit bra vänner i flera år och det kommer bli en trygghet för mig. Han kan visa mig saker, berätta hur det fungerar och vi kan ju också prata finska med varandra, säger den nye centern.

Matias Mäntykivi har tidigare spelat JVM för Finland, och har därefter gjort upp mot 50 poäng flera säsonger i Ilves.

– Jag vet att SHL är en bra liga och att allt blir nytt. Jag tror och hoppas att jag kommer att anpassa mig snabbt och är inställd på att göra mitt bästa för att hjälpa laget att vinna, säger han till SMP.

Source: Matias Mäntykivi @ Elite Prospects