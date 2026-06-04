Brendan Gallagher ser ut att ha spelat sin sista match för Montreal Canadiens. Bara några dagar efter att han själv antytt att en flytt var nära förestående uppges klubben nu ha gett hans agent tillåtelse att tala med andra NHL-lag för att undersöka möjligheterna till en trejd.

Brendan Gallagher är på väg att lämna Montréal efter 14 år. Foto: Bob Frid-Imagn Images

Bara några dagar efter att öppet ha medgett att han sannolikt skulle lämna Montreal Canadiens under sommaren har Brendan Gallagher och hans agent, Gerry Johansson, enligt uppgift fått tillåtelse att prata med andra klubbar för att underlätta en möjlig trejd.

Gallagher, 34, spelade endast tre av Canadiens 19 slutspelsmatcher under vårens överraskande resa till Eastern Conference-finalen 2026. Den 175 centimeter långe forwarden har ett år kvar på sitt kontrakt, som belastar lönetaket med 6,5 miljoner dollar per säsong och innehåller en begränsad trejdklausul med sex godkända destinationer. Under grundserien 2025/26 noterades han för sju mål och 23 poäng på 77 matcher.

Rick Dhaliwal rapporterade nyheten under onsdagskvällen. Dhaliwal är baserad i Vancouver, där Gallagher spelade sin juniorhockey för WHL-klubben Vancouver Giants.

Brendan Gallagher’s agent Gerry Johansson has permission from Montreal to help facilitate a trade. — Rick Dhaliwal (@DhaliwalSports) June 4, 2026

Brendan Gallagher lämnar Montréal efter 14 år

Gallagher, som tillbringat hela sin NHL-karriär med Canadiens, blev märkbart känslosam när han mötte medierna vid klubbens säsongsavslutning i måndags.

– Först och främst är jag så tacksam och lyckligt lottad som fått tillbringa så lång tid här. Fansen har sedan dag ett gett mig ett fantastiskt stöd. Det har verkligen varit ett privilegium att få spela inför dem. Det är en möjlighet som inte många spelare i ligan får. Jag har fått göra det i 14 år och jag tar inte för givet hur speciellt det har varit att kalla Bell Centre mitt hem, sade Gallagher.

Han fortsatte:

– Från första dagen jag klev in i organisationen – ledningen, tränarna och lagkamraterna jag haft genom åren. Det har funnits både med- och motgångar, men jag ångrar inte en enda sak. Det är ganska tydligt att jag kommer att gå vidare härifrån, men jag känner mig otroligt, otroligt lyckligt lottad.

Gallagher valdes av Montreal Canadiens i den femte rundan av NHL-draften 2010 och debuterade för klubben under säsongen 2012/13. Den assisterande lagkaptenen har passerat 20-målsgränsen fem gånger i karriären, senast under säsongen 2024/25. På 79 slutspelsmatcher i NHL-karriären har han svarat för 14 mål och 34 poäng.

Source: Brendan Gallagher @ Elite Prospects