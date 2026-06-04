Pekas ut efter succén: ”Kan bli av med spelare”

Rögle har kommit långt med sitt lagbygge, men efter VM-succén för Tinus Luc Koblar, samt spelet från Arvid Holm, riskerar man fortsatt att tappa spelare till NHL.

– Jag har blivit förvånad mer än en gång kring vad som kan hända, säger tränaren Dan Tangnes till Helsingborgs Dagblad.

Tappar Rögle någon av Arvid Holm eller Tinus Luc Koblar? Foto: Bildbyrån (montage).

Rögle har redan en målvakt, åtta backar och 15 forwards på kontrakt inför 2026/27. Men kvar finns en risk att någon eller några av dessa försvinner.

När HD pratar med Dan Tangnes lyfter huvudtränaren själv detta faktum. Han nämner även Rodrigo Abols som ett exempel, då stjärncentern, för två år sedan, försvann till NHL den 14 juni klockan 23.59.

– Framåt börjar vi bli ganska tjocka. Men vi är inte högst upp i näringskedjan i hockeyvärlden, utan kan fortfarande bli av med kontrakterade spelare fram till den 15 juni, säger Tangnes till tidningen och fortsätter efter exemplet.

– Där får Hampus Sjöström (sportchefen) bolla flera planer samtidigt och därför är det svårt för mig att säga så mycket nu. Vi måste hålla oss kalla i ungefär två veckor till.

Kan Rögle tappa Holm och Luc Koblar?

Spelaren som den mesta av oron finns kring är Arvid Holm, men även nyförvärvet Tinus Luc Koblar som gjorde enorm succé för Norge under VM.

– Vi har en målvaktssida där jag tror att Arvid Holm fortfarande kan finnas på tapeten. Han är tydlig med att han har en målsättning och ambition att försöka spela till sig en ny chans där borta. Sen tror jag inte att han kommer åka på vilket avtal som helst, utan han ska känna att det är en rejäl chans, säger Dan Tangnes till HD.

När det gäller 18-årige bronshjälten Luc Koblar beror mycket på Toronto Maple Leafs. Klubben som valde honom i andra rundan av NHL-draften 2025.

– Det är lite cirkus i Toronto så man vet inte vad som kan hända där. Därav är det bra att inte ligga för långt fram i planerna eftersom de kan ändras ganska snabbt.

– Jag har blivit förvånad mer än en gång kring vad som kan hända. Vi får helt enkelt se, säger Tangnes även.

Source: Tinus Luc Koblar @ Elite Prospects