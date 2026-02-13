Svaret efter kritikstormen: ”Stort misstag”

När Finland åkte på en rejäl skräll mot Slovakien blev en av snackisarna att Mikko Rantanen inte spelade så mycket.

Men efter all kritik som riktats mot landslagsledningen backar nu finsk media.

Mikko Rantanen. Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN / kod CS / CS0869

Efter Finlands fiaskopremiär mot Slovakien (1-4), var rubrikerna negativa hemma i vårt grannland i öst. Framförallt riktades en del av kritiken mot att Mikko Rantanen inte fick spela så mycket.

Men IIHF:s statistik har visat sig INTE stämma – och den faktiska speltiden var långt högre. Detta menar flera finska medier, bland annat Jatkoaika. Den faktiska speltiden var inte 15 minuter och 25 sekunder utan 17 minuter, enligt data från Sportlogiq och Hudl, rapporterar sajten.

”Stort misstag”

MTV kallar det för ett ”stort misstag”, att det mättes upp med 1,5 minuters skillnad.

Med sina 17 minuter spelade han näst mest av de finska forwardsen. Vid lunchtid, klockan 12.10, ställs Finland mot Tre Kronor i en av hela OS-gruppspelets allra mest omtalade matcher. Mikko Rantanen är en av spelarna som Tre Kronor Verkligen behöver hålla koll på.

Gabriel Landeskogs tidigare lekkompis i Colorado Avalanche är nu en av utmanarna Dallas Stars absolut bästa spelare.

Source: Mikko Rantanen @ Elite Prospects