Kalmar har hittat sin andra målvakt till 2026/27 i Brett Brochu. Den tidigare JVM-guldvinnaren ansluter från tyska Ingolstadt.

– Jag är väldigt förväntansfull över att ansluta till Kalmar HC och påbörja det här nya kapitlet, säger 23-åringen.

Brett Brochu skriver på för Kalmar inför 2026/27-säsongen. Foto: Alarmy/dpa picture alliance archive.

Carl Malmqvists målvaktspartner i Kalmar kommer att bli Brett Brochu.

Den 23-årige kanadensaren presenteras, under torsdagen, på ett ettårskontrakt. Han ansluter efter ett år i Europa, med tyska Ingolstadt, och har meriter från AHL, ECHL, samt JVM.

– Brett är en spännande målvakt som trots sin unga ålder redan provat på spel i Europa, vilket vi ser som en klar fördel. Han lever mycket på sin vilja att tävla och hatar att förlora. Vi har fått väldigt fina referenser på honom från tidigare tränare och lagkamrater, säger sportchefen Daniel Stolt på lagets sajt.

Brett Brochu tog JVM-guld med Kanada

Brett Brochu räddade 89,3 procent av puckarna över 33 grundseriematcher i DEL förra säsongen. Men tidigare har han även gjort en handfull matcher i AHL. Detta trots att den 184 centimeter långa målvakten aldrig valdes i en NHL-draft.

Resan för kanadensaren började i OHL med London Knights, därifrån blev det ECHL, men också ett JVM 2022. Innan Covid-19 stoppade turneringen spelade Brochu en match, men när guldet säkrades senare det året stod han kvar på noll. Detta bakom en sådan som Dylan Garand. Men Brochu har ändå en guldmedalj på sin meritlista.

– Jag har hört fantastiska saker om organisationen och fansen, och jag ser fram emot att sätta igång och arbeta med mina lagkamrater och tränare. Jag kan knappt bärga mig innan vi drar igång och jag ska göra allt jag kan för att hjälpa laget att vinna, säger målvakten själv.

Source: Brett Brochu @ Elite Prospects